Дачники ушли за семенами в TikTok

Каждый раз при покупке семян дачники гадают, получится ли вырастить из них хоть какой-то урожай. Фото: Евгения Смолянская

Контрафактными семенами заполнен российский рынок, признает генеральный директор Национального союза селекционеров и семеноводов Анатолий Михилев. По оценке председателя общероссийской общественной организации "Садоводы России" Андрея Туманова, только порядка 30% семян на нашем рынке выпущены по ГОСТу. Что тоже не всегда является гарантией качества.

"Рынок семян в России анархичен. Требования ужесточаются, контролеров становится все больше, а хороших семян не прибавляется", - говорит Туманов. По его словам, зачастую контролерам демонстрируется опытный качественный образец, а фасуется и продается в розницу товар, раз в пять разбавленный семенами непонятного качества. И грешат этим даже известные производители.

Защитить рынок от некачественной и фальсифицированной продукции федеральные власти планируют с помощью закона о семеноводстве. Но в 2020 году законопроект так и не был принят. Он вызвал несогласие Минэкономразвития и участников рынка, которые усмотрели в нем излишние административные барьеры в виде лицензирования и сертификации семеноводства. В обновленном виде проект планируется рассмотреть в весеннюю сессию Госдумы.

Пока же потребителям приходится рассчитывать на себя. Андрей Туманов рекомендует как минимум изучить упаковку с семенами. Так, кроме срока годности, на упаковке должна быть указана дата производства семян. Иначе можно нарваться на семена, выращенные 10-15 лет назад, которые уже вряд ли взойдут, особенно если нарушены условия хранения, поясняет эксперт. Можно проверить сорта по списку селекционных достижений: через сайт Минсельхоза легко найти перечень сортов и гибридов, которые зарегистрированы, районированы, разрешены к использованию. Стоит хотя бы позвонить по телефону, указанному на упаковке , чтобы убедиться, что такой производитель существует. И уж точно не стоит покупаться на красивую упаковку или восторженные отзывы в соцсетях - на это потрачен немалый бюджет, который заложен в цену сомнительного товара, говорит Туманов.