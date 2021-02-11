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11.02.2021 19:38
Рубрика: В мире

На поле вырастут турбины

Дания создаст остров в Северном море
Текст: Надежда Ермолаева
Российская газета - Федеральный выпуск № 30(8381)
Правительство Дании дало зеленый свет строительству гигантского искусственного острова в Северном море площадью в 18 футбольных полей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Стоимость крупнейшей в истории Дании стройки превысит 34 миллиарда долларов. Расходы пополам поделят госбюджет и частный сектор. Однако контрольный пакет акций будет оставаться у государства.

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Зачем Дании нужен этот супердорогой остров? Согласно плану, на нем установят 200 ветряных генераторов и королевство будет снабжать электричеством свои домохозяйства и некоторые соседние страны. В дальнейшем территория острова будет расширена в два раза и составит 240 тысяч квадратных метров. Он будет расположен в 80 километрах от берега вблизи полуострова Ютландия.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна собирается в ближайшие десять лет сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов в сравнении с выбросами 1990 года, а к 2050 году свести выбросы к нулю. Предполагается, что искусственный остров с турбинами будет готов к 2033 году. На первом этапе мощность ветряной электростанции составит 5 ГВт, в дальнейшем - 12 ГВт.

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