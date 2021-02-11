Правительство Дании дало зеленый свет строительству гигантского искусственного острова в Северном море площадью в 18 футбольных полей.

Стоимость крупнейшей в истории Дании стройки превысит 34 миллиарда долларов. Расходы пополам поделят госбюджет и частный сектор. Однако контрольный пакет акций будет оставаться у государства.

Зачем Дании нужен этот супердорогой остров? Согласно плану, на нем установят 200 ветряных генераторов и королевство будет снабжать электричеством свои домохозяйства и некоторые соседние страны. В дальнейшем территория острова будет расширена в два раза и составит 240 тысяч квадратных метров. Он будет расположен в 80 километрах от берега вблизи полуострова Ютландия.

Согласно принятому в Дании Акту о климате, страна собирается в ближайшие десять лет сократить выбросы парниковых газов на 70 процентов в сравнении с выбросами 1990 года, а к 2050 году свести выбросы к нулю. Предполагается, что искусственный остров с турбинами будет готов к 2033 году. На первом этапе мощность ветряной электростанции составит 5 ГВт, в дальнейшем - 12 ГВт.