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11.02.2021 23:43
Рубрика: Спорт

Двукратный чемпион "Формулы-1" Алонсо госпитализирован после ДТП

Текст: Максим Домчев
Фото: AP Photo/Luca Bruno Фото: AP Photo/Luca Bruno
Фото: AP Photo/Luca Bruno

Двукратный чемпион мира по автогонкам в "Формуле-1" испанец Фернандо Алонсо был госпитализирован после ДТП. Он ехал на велосипеде и в него врезался автомобиль.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
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Алонсо, который вернулся в "Формулу-1" после двухлетнего перерыва находится в Швейцарии, где готовится к старту сезона. В четверг во время прогулки на велосипеде в испанца врезался автомобиль. Как сообщает в Twitter его команда "Альпин", гонщик был госпитализирован.

"Альпин" подтверждает, что Алонсо попал в дорожно-транспортное происшествие во время езды на велосипеде в Швейцарии. Фернандо в сознании, хорошо себя чувствует и ждет завтрашнего медицинского осмотра", - говорится в заявлении.

Пока нет данных относительно травм, которые мог получить Алонсо в результате этого ДТП, а также же есть ли риск, что он пропустит старт нового сезона. По неофициальной информации, врачи все же подозревают, что у него могут быть переломы. Официально о состоянии спортсмена сообщат в пятницу.

Напомним, что Алонсо становился чемпионом мира в сезонах 2005-го и 2006-го годов.

Спорт Спорт Формула-1

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