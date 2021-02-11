Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала

Культовый боевик Джеймса Кэмерона "Правдивая ложь" (True Lies) с Арнольдом Шварценеггером и Джейми Ли Кёртис все-таки ждет перезапуск. Как теперь это повелось - в формате сериала.

Сведениями поделился сегодня Deadline, уточняя, что проектом занимается канал CBS. А Кэмерон, выступивший на картине 1994 года режиссером, сценаристом и продюсером, вернется в продюсерское кресло.

Сценарий пилота шоу уже готов - его написал автор "Черной метки" и "Одаренных" Мэтт Никс. Постановщиком назначен МакДжи ("Ангелы Чарли", "Терминатор: Да придет спаситель", сериал "Смертельное оружие"). Отмечено, что с идеей сериала по "Лжи" МакДжи носился последние пять лет и вот наконец-то добро дано.

Даты премьеры и каста еще нет.

"Правдивая ложь", ремейк "Тотальной слежки" Клода Зиди, взяла "Золотой глобус" и номинации на "Оскар" и BAFTA, заработав в прокате почти 380 000 000 долларов.

Кстати, на съемках ленты Шварценеггер едва не погиб - его чудом спас дублер.

Ранее сообщалось, что Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands.