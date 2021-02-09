Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands

62-летняя американская актриса Джейми Ли Кертис, звезда линейки "Хэллоуин" и одна из наиболее прославленных "королев крика" может присоединиться к Кейт Бланшетт в киноадаптации немаловажного шутера Borderlands - с ней в этом направлении ведутся переговоры.

Как уточняет Collider, Кертис уготована роль археолога Патрисии Таннис. Бланшетт, напомним, сыграет "легендарную воровку Лилит". Плюс в деле Кевин Харт ("Джуманджи") - в роли "опытного солдата Роланда".

Важный момент - сценарием предприятия занят автор "Чернобыля" Крэйг Мазин. Постановкой рулит Элай Рот ("Лихорадка", "Хостел"), уже искупавший Кертис в овациях, отметив, что поработать со столь могучей жанровой актрисой - для него мечта.

Первая Borderlands, вдохновленная "Безумным Максом", Halo и Diablo, вышла в 2009-м.

Ее действие разворачивается на планете Пандоре, где земные колонисты обнаруживают склад инопланетных технологий.

Таннис фигурирует во второй и третьей частях игры.

Также стало известно, что звезда "Форсажа" Мишель Родригес влилась в каст новой экранизации культовой фэнтези-игры "Подземелья и драконы".