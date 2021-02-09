Новости

Умер сценарист фильмов Бунюэля, Годара и Формана Жан-Клод Каррьер 10:47
Киану Ривзу предложили роль одного из заклятых врагов Человека-паука 08.02.2021
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец" 08.02.2021
"Рон Уизли" не смотрел большинство фильмов о Гарри Поттере 08.02.2021
Британский фанат "Джокера" едва не убил человека шаром для боулинга 08.02.2021

Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands

Новости
    09.02.2021, 10:33
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

62-летняя американская актриса Джейми Ли Кертис, звезда линейки "Хэллоуин" и одна из наиболее прославленных "королев крика" может присоединиться к Кейт Бланшетт в киноадаптации немаловажного шутера Borderlands - с ней в этом направлении ведутся переговоры.

Фото: kinopoisk.ru
Вигго Мортенсен рассказал, почему ждет нового "Властелина колец"

Как уточняет Collider, Кертис уготована роль археолога Патрисии Таннис. Бланшетт, напомним, сыграет "легендарную воровку Лилит". Плюс в деле Кевин Харт ("Джуманджи") - в роли "опытного солдата Роланда".

Важный момент - сценарием предприятия занят автор "Чернобыля" Крэйг Мазин. Постановкой рулит Элай Рот ("Лихорадка", "Хостел"), уже искупавший Кертис в овациях, отметив, что поработать со столь могучей жанровой актрисой - для него мечта.

Первая Borderlands, вдохновленная "Безумным Максом", Halo и Diablo, вышла в 2009-м.

Фото: twitter.com/ DailyMarvelFanatic
Киану Ривзу предложили роль одного из заклятых врагов Человека-паука

Ее действие разворачивается на планете Пандоре, где земные колонисты обнаруживают склад инопланетных технологий.

Таннис фигурирует во второй и третьей частях игры.

Также стало известно, что звезда "Форсажа" Мишель Родригес влилась в каст новой экранизации культовой фэнтези-игры "Подземелья и драконы".

Новости

Иосиф Пригожин рассказал, что чуть не умер от коронавируса 08.02.2021
"Душа" продолжает возглавлять российский прокат 08.02.2021
Доминик Перселл уходит из "Легенд завтрашнего дня" 08.02.2021
Актриса Дженнифер Лоуренс пострадала при взрыве на съемках 08.02.2021
⧣ США
Фото: kinopoisk.ru
В Сети появился новый трейлер фильма "Годзилла против Конга" 08.02.2021
Опубликован трейлер "Клариссы" - сериала-продолжения "Молчания ягнят" 08.02.2021
Появился первый тизер нового триллера М. Найта Шьямалана "Старое" 08.02.2021
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Вышел первый трейлер "Сокола и Зимнего солдата" Marvel 08.02.2021
Главными героями перезапуска "Трансформеров" станут негры 07.02.2021
Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу" 07.02.2021
⧣ экранизации
Фото: kinopoisk.ru
Режиссер "Земли кочевников" Хлоя Чжао снимет нового "Дракулу" 05.02.2021
У перезапуска "Обители зла" появилась дата премьеры 05.02.2021
Американские сценаристы назвали номинантов своей премии 04.02.2021