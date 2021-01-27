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Кевин Харт сыграет в экранизации игры Borderlands

Новости
    27.01.2021, 11:12
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Американский актёр и комик Кевин Харт ("1+1: Голливудская история", "Джуманджи: Зов джунглей", "Джуманджи: Новый уровень") сыграет Роланда в экранизации игры Borderlands.

Фото: kinopoisk.ru
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Как информирует THR, после длительных переговоров, сопровождавшихся слухами, последовало официальное подтверждение: стороны пришли к соглашению, Харт утверждён на роль.

Ранее сообщалось, что в фильме также сыграет Кейт Бланшетт.

Режиссёр - Элай Рот (дилогия "Хостел", "Тайна дома с часами"), не скрывающий своего энтузиазма в связи с участием Харта в проекте.

Сценарист - Крэйг Мазин ("Чернобыль").

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