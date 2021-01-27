Кевин Харт сыграет в экранизации игры Borderlands

Американский актёр и комик Кевин Харт ("1+1: Голливудская история", "Джуманджи: Зов джунглей", "Джуманджи: Новый уровень") сыграет Роланда в экранизации игры Borderlands.

Как информирует THR, после длительных переговоров, сопровождавшихся слухами, последовало официальное подтверждение: стороны пришли к соглашению, Харт утверждён на роль.

Ранее сообщалось, что в фильме также сыграет Кейт Бланшетт.

Режиссёр - Элай Рот (дилогия "Хостел", "Тайна дома с часами"), не скрывающий своего энтузиазма в связи с участием Харта в проекте.

Сценарист - Крэйг Мазин ("Чернобыль").