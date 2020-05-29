Кейт Бланшетт исполнит главную роль в фильме по игре Borderlands

Кинокомпания Lionsgate объявила о том, что одну из главных ролей в экранизации серии игр Borderlands сыграет Кейт Бланшетт. Об этом пишет Entertainment Weekly.

Дважды оскароносная актриса воплотит образ персонажа по имени Лилит - женщины с необычайными способностями и сверхъестественными силами.

Режиссером назначен Элай Рот, который уже работал с Бланшетт на съемках картины "Тайна дома с часами".

Остальные участники каста пока неизвестны. Также не раскрываются детали сюжета.

Предположительно, история будет основана на первой части франшизы Borderlands - в далеком будущем несколько кораблей колонизаторов прибывают на практически безжизненную планету Пандору, на которой, согласно легенде, где-то располагается "Хранилище". Первый, кто разыщет таинственное место - получит несметные сокровища.