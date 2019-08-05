Кейт Бланшетт и Майкл Шеннон могут сыграть в новом фильме дель Торо

Крупный деятель кино Гильермо дель Торо, получив в прошлом году за криптозоологическую романтическую ретро-драму "Форма воды" охапку "Оскаров", взял небольшую паузу. Но вот он наконец передохнул, набрался сил и вовсю готовится приступить к съемкам нового проекта.

Дель Торо вознамерился экранизировать "Аллею кошмаров", знаменитый нуарный роман Уильяма Линдсэя Грешама, который однажды уже подвергался адаптации, - в 1947 году, сразу после публикации. Рассказывает он печальную историю бродяги Стентона Карлайла, устраивающегося на работу во второсортный разъездной карнавал и строящего до поры вполне успешную карьеру медиума скверными нечестными путями.

Сценарий, создаваемый дель Торо в соавторстве с Ким Морган ("Запретная комната"), будет, как обещается, ближе к оригиналу, чем первый фильм.

Главную роль исполнит Брэдли Купер. Которому в компанию сватают прорву других звезд.

Как по секрету, ссылаясь на собственные источники, сообщает Collider, на настоящий момент ведутся переговоры со следующийми артистами: Тони Коллетт - она должна сыграть главную женскую роль, Ричард Дженкинс, Кейт Бланшетт, Руни Мара, Майкл Шеннон, Рон Перлман и Марк Повинелли.

Но это все пока не точно, и в дальнейшем состав может измениться.

Данных по срокам пока нет. Но уже в ближайший четверг, 8 августа, в российский прокат выйдет новая продюсерская работа Гильермо дель Торо, где он также выступил одним из сценаристов, - потенциально хитовый ужастик "Страшные истории для рассказа в темноте" Андре Овредала.