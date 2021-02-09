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Мишель Родригес сыграет в экранизации игры "Подземелья и драконы"

Новости
    09.02.2021, 12:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пополнение в касте очередной попытки перенести на большие экраны культовую настольную фэнтези-игру "Подземелья и драконы" (Dungeons & Dragons).

Фото: twitter.com/ DailyMarvelFanatic
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Как передает THR, к команде полнометражной высокобюджетной адаптации забавы присоединились Мишель Родригес ("Форсаж") и Джастис Смит ("Детектив Пикачу", "Отжиг", "Мир Юрского периода"). Кого именно сыграют названные - не обозначено.

Ранее, напомним, стало известно, что главная роль на проекте отошла к Крису Пайну ("Чудо-женщина", "Стартрек").

За сценарий и постановку отвечают Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн ("Человек-паук: Возвращение домой", "Ночные игры", "Кости").

Сюжет ленты не раскрывается. Премьера обещана на 26 мая 2022-го.

Фото: kinopoisk.ru
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Предыдущая попытка экранизации игры - с Джереми Айронсом - вышла в 2000-м, была растоптана, провалилась в прокате и… получила два сиквела.

Пока же полюбуйтесь новым роликом "Форсажа 9" с Родригес.

Недавно появилась информация о том, что автор "Джона Уика" Дерек Колстад снимет по D&D сериал.

Также стало известно, что звезда "Хэллоуина" Джейми Ли Кертис сыграет в экранизации игры Borderlands.

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