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Серия фильмов "Форсаж" закрывается

Новости
    21.10.2020, 13:51
Текст:   Олег Усков

Студия Universal свернет основной блок "Форсаж" после одиннадцатого фильма. Об этом сообщает Deadline, уточняя, что Джастин Лин, в настоящее время занятый постпродакшном девятой картины линейки, уже начал переговоры по своему участию в одиннадцатой.

Фото: kinopoisk.ru
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Продюсировать оставшиеся два фильма, скорее всего, вновь будет компания Вина Дизеля, и весь основной актерский состав проекта вернется к своим ролям. При этом ранее появилась неподтвержденная информация, что в финале серии Дом Торрето может погибнуть.

Отмечено, что франшиза "Форсаж" стала настоящим финансовым триумфом Universal, заработав студии в общей сложности около шести миллиардов долларов.

В результате предприятие начало стремительно обрастать "побочкой", в частности - подростковым анимационным сериалом "Форсаж: Шпионские гонки" на Netflix и спин-оффом "Хоббс и Шоу". Который получит сиквел.

Кроме того, публике посулили и другие "ответвления". Например, чисто "женский" "Форсаж".

Российская премьера "Форсажа 9", часть действий которого, возможно, развернется в космосе, запланирована на весну 2021-го.

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