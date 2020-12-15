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Крис Пайн сыграет в экранизации настольной игры Dungeons & Dragons

Новости
    15.12.2020, 13:04
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Сорокалетний американский актер Крис Пайн ("Чудо-женщина", Кирк из новых "Стартреков") ведет переговоры по своему участию в очередной киноадаптации Dungeons & Dragons. Об этом сообщает THR. Кого артист может сыграть - не обозначено.

Фото: kinopoisk.ru
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Фэнтезийная ролевая игра Dungeons & Dragons была разработана в 1974-м, по сию пору является самой популярной и прославленной настольной игрой, а ее влияние на гик-культуру просто титанично.

Картиной занимаются компании Hasbro / eOne и Paramount. Режиссеры и сценаристы - Джонатан Голдштейн и Джон Фрэнсис Дейли (сериал "Кости", "Несносные боссы") взявшие за основу изначальные наброски Майкла Гилио.

По сюжету и остальному касту данных еще нет. Дата премьеры не объявлена.

Фото: kinopoisk.ru
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Предыдущая попытка экранизации - с Джереми Айронсом - вышла в 2000-м, была распята и растоптана, веско провалилась в прокате и… обрела два сиквела. Плюс на протяжении трех сезонов в 1983-85 годах выходил анимационный сериал от Marvel Production и TSR.

Пять лет назад к игре присматривались на Warner, но возникли проблемы с авторскими правами и дело не пошло.

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