Вышел трейлер "Форсажа 9"

Минувшей ночью состоялся Супербоул - финальный матч Национальной футбольшой лиги, наиважнейшее событие спортивной жизни США, для трансляции которого кинокомпании приберегают всё самое сочное и вкусное, выкладывая главные козыри.

В частности, первым делом могли мы пронаблюдать тивиспот (рекламный ролик, "нарезанный" специально для ТВ) художественного фильма Джастина Ли "Форсаж 9" (F9), предположительно - предпредпоследнего в базовом блоке франшизы.

В тридцатисекундом тизере уместилось всё, что нужно: лысый Дизель, Мишель Родригес, "Миссандея из "Игры престолов" (Натали Эммануэль), незыблемый постулат про бесценность семьи, Джон Сина-а-а-а-а-а-а, сыгравший Джейкоба Торетто, брата Дома, Хелен Миррен, подмигивающая злодейская Шарлиз Терон, покатушки-трюки-взрывы-увечья.

Изначально лента должна была выйти в мае прошлого года, откуда съехала на апрель, откуда съехала на май 2021-го. При этом всё производство было закончено еще осенью 2019-го.