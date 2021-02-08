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Вышел трейлер "Форсажа 9"

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    08.02.2021, 10:50
Текст:   Олег Усков

Минувшей ночью состоялся Супербоул - финальный матч Национальной футбольшой лиги, наиважнейшее событие спортивной жизни США, для трансляции которого кинокомпании приберегают всё самое сочное и вкусное, выкладывая главные козыри.

Фото: youtube.com/ Netflix
Вышел трейлер мультсериала по "Тихоокеанскому рубежу"

В частности, первым делом могли мы пронаблюдать тивиспот (рекламный ролик, "нарезанный" специально для ТВ) художественного фильма Джастина Ли "Форсаж 9" (F9), предположительно - предпредпоследнего в базовом блоке франшизы.

В тридцатисекундом тизере уместилось всё, что нужно: лысый Дизель, Мишель Родригес, "Миссандея из "Игры престолов" (Натали Эммануэль), незыблемый постулат про бесценность семьи, Джон Сина-а-а-а-а-а-а, сыгравший Джейкоба Торетто, брата Дома, Хелен Миррен, подмигивающая злодейская Шарлиз Терон, покатушки-трюки-взрывы-увечья.

Изначально лента должна была выйти в мае прошлого года, откуда съехала на апрель, откуда съехала на май 2021-го. При этом всё производство было закончено еще осенью 2019-го.

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