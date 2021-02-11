Экипажу МКС отправят продовольственную посылку

Российский корабль "Прогресс МС-16" в середине февраля доставит космонавтам Международной космической станции продовольственный груз. Об этом рассказал заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев.

По его словам, космонавтам готовят не только рационы питания, но и наборы свежих фруктов и овощей, в которых есть яблоки, апельсины, репчатый лук и чеснок. Запуск корабля с космодрома Байконур намечен на 15 февраля, а стыковка с МКС - на 17 февраля, пишет РИА Новости.

Сейчас на орбите работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.

Как ранее писала "РГ", в апреле на МКС прибудет новый экипаж, которому предстоит выполнить до трех выходов в открытый космос. По данным "Роскосмоса", целью внекорабельной деятельности космонавтов станет поэтапная интеграция модуля "Наука" в российский сегмент МКС. Все операции, которые космонавтам предстоит провести на орбите, они отрабатывают сейчас в гидролаборатории Центра подготовки космонавтов. Во время погружения космонавты проводят под водой в среднем около четырех часов.