Новости

Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
В Петербурге учителя ОБЖ заподозрили в домогательствах к школьницам 13:39
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 13:03
Экс-главу минздрава Испании заподозрили в тайной вакцинации от COVID-19 12:55
Facebook разработает аналог Clubhouse 12:54
В Крыму свернули ковидные госпитали Минобороны 12:52
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию 12:45
Звезда "Универа" Анна Хилькевич опровергла сообщения о своей смерти 12:40
"Сверхзвук" представил результаты работы своих лабораторий 12:35
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно 12:30
Около половины сделок в новостройках Москвы заключается с ипотекой 12:28
Минздрав Беларуси представил диагностический набор для выявления COVID-19 12:28
Австрии грозит карантин из-за южноафриканского штамма вируса 12:22
Видео: Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Вермеера 12:21
Как ИИ сделает эндоскопические исследования более доступными 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 12:55
Рубрика: В мире

Экс-главу минздрава Испании заподозрили в тайной вакцинации от COVID-19

Текст: Юрий Когалов

В Испании разгорается скандал вокруг бывшего министра здравоохранения Сальвадора Ильи, недавно покинувшего кабмин ради участия во внеочередных парламентских выборах в Каталонии. Они должны состояться в ближайшее воскресенье, 14 февраля. В рамках предвыборной гонки лидерам всех партий предоставили возможность поучаствовать в теледебатах, но для этого необходимо было пройти тест на антитела к коронавирусу. Социалист Илья неожиданно отказался делать его, за что тут же был раскритикован политическими противниками. Экс-министра заподозрили в том, что он тайно привился от коронавируса.

В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек

Дело в том, что в настоящее время вакцину в Испании могут получить только медицинские и социальные работники, обитатели домов престарелых и некоторые инвалиды. Политики в эту группу не входят.

"Какова настоящая причина, по которой Илья не стал сдавать тест на COVID-19? Ему есть что скрывать?" - задается вопросом представитель Народной партии Ана Пастор, занимавшая кресло министра здравоохранения в 2002-2004 годах. "Кажется, следует поинтересоваться, был ли Илья вакцинирован", - говорит депутат Европарламента от партии "Граждане" Жорди Каньяс. Другой представитель этой политической силы Хосе Мариа Эспехо отправил запрос в Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании), требуя прояснить, был ли кто-то из членов правительства привит, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу.

Илья тут же опроверг обвинения. По его словам, никто его не предупредил заранее, что нужно будет сдавать тест, а протоколы министерства здравоохранения не рекомендуют проводить тесты в тех условиях, которые были ему предложены.

Министр здравоохранения Испании уходит в отставку

Как отмечают местные СМИ, отказ Ильи от теста стал его единственной ошибкой в ходе предвыборной гонки, но она может иметь серьезные последствия. Каталонские националистические партии договорились между собой не заключать союз с социалистами, если они одержат победу на выборах. А самостоятельно сформировать региональное правительство, по мнению экспертов, не сможет ни одна партия, действующая в Каталонии. Им не хватает поддержки населения.

Напомним, 14 февраля в Каталонии пройдут внеочередные парламентские выборы, пятые за последние 10 лет. Необходимость их проведения возникла после того, как Верховный суд Испании отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену. Дело в том, что в 2017 году он проигнорировал требование ЦИК Испании убрать символику националистов с госучреждений. Это решение в итоге стоило ему кресла главы правительства региона.

В мире Европа Испания Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях