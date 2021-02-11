Экс-главу минздрава Испании заподозрили в тайной вакцинации от COVID-19

В Испании разгорается скандал вокруг бывшего министра здравоохранения Сальвадора Ильи, недавно покинувшего кабмин ради участия во внеочередных парламентских выборах в Каталонии. Они должны состояться в ближайшее воскресенье, 14 февраля. В рамках предвыборной гонки лидерам всех партий предоставили возможность поучаствовать в теледебатах, но для этого необходимо было пройти тест на антитела к коронавирусу. Социалист Илья неожиданно отказался делать его, за что тут же был раскритикован политическими противниками. Экс-министра заподозрили в том, что он тайно привился от коронавируса.

Дело в том, что в настоящее время вакцину в Испании могут получить только медицинские и социальные работники, обитатели домов престарелых и некоторые инвалиды. Политики в эту группу не входят.

"Какова настоящая причина, по которой Илья не стал сдавать тест на COVID-19? Ему есть что скрывать?" - задается вопросом представитель Народной партии Ана Пастор, занимавшая кресло министра здравоохранения в 2002-2004 годах. "Кажется, следует поинтересоваться, был ли Илья вакцинирован", - говорит депутат Европарламента от партии "Граждане" Жорди Каньяс. Другой представитель этой политической силы Хосе Мариа Эспехо отправил запрос в Конгресс депутатов (нижняя палата парламента Испании), требуя прояснить, был ли кто-то из членов правительства привит, несмотря на то, что они не входят в приоритетную группу.

Илья тут же опроверг обвинения. По его словам, никто его не предупредил заранее, что нужно будет сдавать тест, а протоколы министерства здравоохранения не рекомендуют проводить тесты в тех условиях, которые были ему предложены.

Как отмечают местные СМИ, отказ Ильи от теста стал его единственной ошибкой в ходе предвыборной гонки, но она может иметь серьезные последствия. Каталонские националистические партии договорились между собой не заключать союз с социалистами, если они одержат победу на выборах. А самостоятельно сформировать региональное правительство, по мнению экспертов, не сможет ни одна партия, действующая в Каталонии. Им не хватает поддержки населения.

Напомним, 14 февраля в Каталонии пройдут внеочередные парламентские выборы, пятые за последние 10 лет. Необходимость их проведения возникла после того, как Верховный суд Испании отстранил главу Женералитата Кима Торру от власти, а парламент автономии не смог найти ему замену. Дело в том, что в 2017 году он проигнорировал требование ЦИК Испании убрать символику националистов с госучреждений. Это решение в итоге стоило ему кресла главы правительства региона.