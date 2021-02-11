За каждой из политических партий стоит серьезный ценностный запрос, при этом объединяющими смыслами в преддверии выборов в Госдуму являются патриотизм, справедливость и забота о населении, считают политологи и социологи. По их мнению, наилучшим образом этим запросам сегодня соответствуют "Единая Россия" и эсеры, объединяющиеся с другими левыми силами.

В четверг за "круглым столом" эксперты обсудили ожидания избирателей в преддверии большой парламентской гонки. По данным исследования, которые представил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов, 96% россиян считают, что главная обязанность государства - забота и помощь гражданам. Абсолютное большинство сторонников всех партий - и парламентских, и непарламентских - согласны с этим. Общим стал также запрос на традиционные ценности. "Этот показатель выше среди электората "Единой России" - 94%, "Справедливой России" - 93%, несколько ниже этот показатель у сторонников других партий, но все равно он необычайно высок", - заметил эксперт. При этом сторонники "Единой России" придерживаются мнения, что Россия должна быть великой державой с мощными вооруженными силами и влиять на политические процессы в мире. А россияне, симпатизирующие непарламентским партиям, считают, что государству следует больше заботиться о собственных гражданах. Социолог также перечислил пять основных ожиданий россиян - решение проблем здравоохранения, образования, открытие новых производств, обеспечение жильем, расширение социальных гарантий различным группам населения. При этом Мамонов констатировал, что сторонники четырех парламентских партий все эти приоритеты так или иначе разделяют. Но есть и нюансы: у сторонников "Единой России" выражен запрос на повышение обороноспособности страны, а у избирателей КПРФ на первом месте с существенным отрывом - обеспечение качественной медпомощи. "Очевидно, что партия власти выступает сегодня по всем параметрам лидером, и это тоже показательно", - прокомментировал результаты соцопросов политолог Алексей Чеснаков. Руководитель центрального аппарата "Справедливой России" Дмитрий Гусев высказал мнение, что партия наравне с "Единой Россией" наиболее полно соответствует базовым запросам россиян. "Если новая кровь в лице Прилепина и других молодых патриотов сможет продемонстрировать динамику, напор, энергетику, тогда у нее может быть есть шанс стать второй партией", - заметил Чеснаков.

Директор по политическому анализу Института социального маркетинга Виктор Потуремский напомнил о влиянии пандемии на восприятие политической системы и оценки власти. По его словам, это выражается в запросе на пользу, на справедливость и заботу. При этом у партий появилась возможность перезагрузить систему коммуникаций и обновить свой образ в глазах людей.

Алексей Чеснаков обратил внимание на добровольческую деятельность партии власти. "Единороссам" единственным удалось предложить конкурентный проект, связанный с волонтерством. В целом, по мнению политолога, в преддверие парламентской кампании начинается период конкуренции идеологических платформ. "Речь не идет о том, что партии будут размышлять о либерализме, конкуренции, свободе слова. Речь идет о том, что нужно будет наполнять идеологическими сигналами и смыслами темы заботы, защиты, патриотизма и патернализма в хорошем смысле слова, которые партии должны будут донести до своего избирателя", - сказал эксперт.

Виктор Потуремский заметил, что все происходящее на политической арене уже не вписывается в традиционное деление на правых, левых, либералов и консерваторов. "Идеологические установки у самих партий могут содержать некоторое разнообразие подходов", - сказал он. А руководитель Департамента стратегических исследований и прогнозирования ЭИСИ Екатерина Соколова высказала мнение, что сейчас скорее Россия может быть законодателем политической моды, а не страны Европы.