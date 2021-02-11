Лидеры России и Китая приняли решение о проведении Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества в 2020-2021 годах. Церемония их открытия в прошлом году прошла в видеоформате, была подписана дорожная карта российско-китайского сотрудничества в области науки, технологий и инноваций на 2020-2025 годы.

Практическая реализация новых идей и внедрение результатов совместных исследований ожидается в таких областях, как информационные технологии, искусственный интеллект, математика, физика, материаловедение, транспортные системы, космонавтика, агротехнологии, энергосберегающие технологии, защита окружающей среды. Пройдет больше тысячи совместных мероприятий, в них примут участие разнопрофильные научные организации из разных регионов двух стран.

- Международная научная кооперация - это необходимое условие к развитию "открытой науки", которая позволяет научным сообществам разных стран совместными усилиями противостоять современным вызовам и угрозам, - подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова. Она добавила, что внимания требуют не только точные науки, но и гуманитарные и общественные, которые являются базой для эффективного поиска ответов на глобальные общественные вызовы современности.

Запланированы также конкурсы совместных научно-исследовательских проектов по семи приоритетным направлениям: установки класса "мегасайенс"; биология и биофармацевтика; физиология и фундаментальная медицина; ресурсы и окружающая среда; физика плазмы; материаловедение; химия. Как отметили в минобрнауки, поддержку в 2021-2023 годах получат не менее шести совместных научно-исследовательских проектов.

Россия и Китай намерены укреплять взаимодействие в сфере подготовки научно-технических кадров, проводить мероприятия по популяризации русского языка в Китае и китайского - в России.

Эксперты выделяют несколько точек роста для российско-китайского инновационного сотрудничества. Это, в частности, создание совместных платформ для объединения возможностей и содействия передаче и совместному использованию технологий. Как рассказала научный сотрудник Центра научно-технической, инновационной и информационной политики ИСИЭЗ НИУ ВШЭ Инга Иванова, в апреле 2020 года Российский фонд фундаментальных исследований и Национальный фонд естественных наук Китая инициировали совместный конкурс на лучшие проекты фундаментальных исследований в области математики, физики, химии и биологии, а также других дисциплин.

- Россия заинтересована в получении от Китая доступа к таким технологиям, как электронные компоненты, которые она ранее получала от Запада, - отметила Инга Иванова. - Китай предоставляет капитал, необходимый для финансирования крупных российских проектов, и рынок сбыта продукции, осуществляя закупки энергоносителей и военной техники, которую санкции США не позволяют России продавать где-либо еще, а Россия выступает в роли поставщика человеческого капитала и сырья.

Развивается сотрудничество между Россией и Китаем в области телекоммуникационных сетей следующего поколения - 5G

Развивается сотрудничество между Россией и Китаем в области телекоммуникационных сетей следующего поколения - 5G. По словам Инги Ивановой, китайская компания Huawei, столкнувшись с сопротивлением в США, Австралии, Новой Зеландии и некоторых других европейских странах, расширила свою деятельность в России, увеличивая объем исследований и разработок и подписывая соглашения о сотрудничестве с российскими университетами. Также было подписано соглашение с телекоммуникационной компанией МТС о развитии сетей 5G, и в августе 2019 года эти две компании запустили тестовую зону 5G в Москве. "Компания рассчитывает четырехкратно увеличить свой научно-исследовательский персонал в России к 2024 году и вложить в проект развития 5G в России более 50 миллионов рублей", - добавила Иванова.

Еще одно важное направление сотрудничества России и Китая в сфере инноваций - совместные технопарки. В 2018 году был открыт китайско-российский инновационный парк "Шелковый путь", объединивший китайскую площадку в городе Сиань и российскую - в Москве. К началу 2020 года в китайском сегменте было зарегистрировано более 40 предприятий, девять российских компаний заключили соглашения с китайскими компаниями и вузами о совместном развитии проектов в таких сферах, как искусственный интеллект, интернет вещей, технологии дополненной реальности и других.

Отдельное внимание в рамках Годов российско-китайского научно-технического и инновационного сотрудничества уделено развитию взаимодействия университетов. Планируется активизация совместных научных исследований в вузах, а также увеличение количества обучающихся по перспективным техническим специальностям. Сегодня российские и китайские ученые проводят совместные исследования в самых разных областях, в частности в энергетике. Так, ученые из Москвы и Самары с коллегами из Китая и Индии разрабатывают новые материалы для создания дешевых водородных топливных элементов. Такие источники питания более эффективны и экологичны, чем обычные батарейки. Они уже используются в промышленном производстве, космической технике и других областях. Но массовому внедрению препятствует их высокая стоимость - в качестве катализатора в таких топливных элементах используется дорогостоящая платина. Руководитель исследовательской группы, профессор кафедры физической химии и хроматографии Самарского национального исследовательского университета имени академика С.П. Королева Анджела Буланова рассказала, что сейчас ученые практически во всем мире занимаются поиском более дешевых материалов для катализаторов. Программа исследований рассчитана на три года, Россия в международном консорциуме представлена учеными Самарского НИУ имени академика С.П. Королева, Самарского государственного технического университета и Института физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН (Москва). Китай представляют ученые Пекинского университета химических технологий, Индию - специалисты Международного центра передовых исследований в области порошковой металлургии и новых материалов.