Евродепутат из Ирландии Клэр Дейли осудила русофобию

В Европарламенте состоялись дебаты по целому ряду вопросов. Обсуждалась и Россия.

В то время как многие депутаты из кожи вон лезли, лицемерно осуждая Москву из-за ситуации вокруг блогера Алексея Навального, нашлись и те, кто дал отпор русофобии, царящей в стенах этой континентальной организации. Среди них была и ирландка Клэр Дейли, представитель фракции Европейские объединенные левые/ Лево-зеленые Севера. Она жестко расставила все точки над "i", призвала отказаться от антироссийской риторики, развивать с Россией диалог.

Клэр Дейли, уроженка Дублина, на протяжение ряда лет активно участвовала в политической жизни Ирландии, начав свой путь с борьбы за социальные права сограждан сначала в рядах Социалистической партии, а после основав свою партию - Объединенные левые. Выступала с резкой критикой внешней политики США, в частности, на Ближнем Востоке.