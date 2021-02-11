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11.02.2021 16:14
Рубрика: В мире

Европейцы увидели изъяны в политической системе США

Текст: Мария Резник

Опрос, проведенный компаниями Datapraxis и YouGov по заказу Европейского совета по международным отношениям в 11 странах ЕС, показал, что большая часть европейцев видят в политической системе США существенные изъяны, которые, по мнению опрошенных, не исчезнут с приходом президента Джо Байдена. Об этом заявили 81% британцев, 71% немцев и 66% французов.

Фото: Александр Корольков/РГ
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Также в ходе исследования выяснилось, что 51% респондентов не считают команду Байдена способной на преодоление назревшего кризиса в трансатлантических отношениях. По их мнению, из-за внутреннего раскола у США нет возможности тратить средства на решение глобальных международных проблем, таких как изменение климата, мир на Ближнем Востоке и европейская безопасность.

Результаты опроса говорят о том, что 32% европейцев не верят больше в политическую зрелость американцев, так как нет гарантии, что через четыре года они снова не выберут кандидата, похожего на Трампа. Политику предыдущего президента США они оценили как подрывавшую мировой порядок. Только 27% опрошенных жителей ЕС заявили о том, что уровень их доверия к США не снизился.

Опрос также показал, что утерянное доверие к США стимулирует в европейском обществе спрос на независимую внешнюю политику: 67% опрошенных уверены, что более нельзя полагаться на США как на глобального защитника. Любопытно, что в Великобритании так ответили 74% респондентов - больше, чем в любой другой стране, а во Франции и Германии лишь 10% полагают, что их страны нуждаются в американских гарантиях для того, чтобы чувствовать себя в безопасности.

В мире США В мире Европа

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