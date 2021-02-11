Facebook разработает аналог Clubhouse

Социальная сеть Facebook занимается разработкой сервиса аудиочатов, который будет похож на Clubhouse. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники внутри Facebook.

По данным издания, основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг давно заинтересован в разработке аналога Clubhouse. Несколько дней назад он зарегистрировался в новой социальной сети и принял участие в беседе, которая транслировалась на аудиторию Clubhouse.

В прошлом Facebook покупала перспективные стартапы и превращала их в глобальные проекты, которые пользуются популярностью по всему миру. Так, частью социальной сети стали Instagram, купленный за 1 млрд долларов в 2012 году, а в 2014 году Facebook купила мессенджер WhatsApp, который обошелся ей в 12 млрд долларов.

Clubhouse - новая социальная сеть, ажиотаж вокруг которой начался в конце января этого года. Все началось с того, что на приложение обратил внимание гендиректор Tesla Илон Маск. Среди известных личностей можно отметить Джареда Лето, Эштон Катчера, Пэрис Хилтон и других популярных актеров, которые массово регистрируются в приложении.

Clubhouse существует только как мобильное приложение для iPhone - ровно также начинал и Instagram во время своего запуска. При этом попасть в Clubhouse "просто так" нельзя. Для регистрации в социальной сети требуется приглашение одного из пользователей. Оно отправляется на номер мобильного телефона через Apple iMessage, а далее пользователь проходит по ссылке и регистрируется в приложении.

Получить приглашение в Clubhouse сейчас очень сложно - для этого пользователя должен пригласить кто-то из знакомых, кто уже зарегистрировался в социальной сети. В мессенджере Telegram есть специальная группа, в которой люди приглашают друг друга в приложение. "Инвайт" можно и приобрести - на eBay выставлено множество "лотов" и цена на приглашение в соцсеть начинается от 500 рублей и заканчивается 50 тысячами - по такой цене продаются приглашения в специальные комнаты, в которых известные люди обсуждают различные темы - начиная от технологий и заканчивая прогнозами курсов криптовалют.

"Clubhouse - это продолжение концепции подкастов, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Но с важным дополнением: эфир идет только в живую, не в записи, а желающие зрители могут попросить слово и также подключиться к нему. Это своего рода аналог радиоэфира, когда слушатели или эксперты могут позвонить на радиостанцию и попросить слово в прямом эфире".

По мнению эксперта, аналог Clubhouse сейчас сможет быстро реализовать Telegram. "Голосовые комнаты в мессенджере сейчас есть только в чатах, - говорит он. - А если дать возможность создавать такие комнаты в каналах, а также добавить возможность "поднятия руки" и возможности высказаться, то Telegram может довольно быстро обогнать Clubhouse, так как у него уже есть полноценно работающий сервис. А у Сlubhouse сейчас работает только приложение на iOS".