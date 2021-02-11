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11.02.2021 12:54
Рубрика: Digital

Facebook разработает аналог Clubhouse

Текст: Иван Черноусов
Фото: gettyimages Фото: gettyimages
Фото: gettyimages

Социальная сеть Facebook занимается разработкой сервиса аудиочатов, который будет похож на Clubhouse. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на собственные источники внутри Facebook.

Фото: Reuters
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По данным издания, основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг давно заинтересован в разработке аналога Clubhouse. Несколько дней назад он зарегистрировался в новой социальной сети и принял участие в беседе, которая транслировалась на аудиторию Clubhouse.

В прошлом Facebook покупала перспективные стартапы и превращала их в глобальные проекты, которые пользуются популярностью по всему миру. Так, частью социальной сети стали Instagram, купленный за 1 млрд долларов в 2012 году, а в 2014 году Facebook купила мессенджер WhatsApp, который обошелся ей в 12 млрд долларов.

Clubhouse - новая социальная сеть, ажиотаж вокруг которой начался в конце января этого года. Все началось с того, что на приложение обратил внимание гендиректор Tesla Илон Маск. Среди известных личностей можно отметить Джареда Лето, Эштон Катчера, Пэрис Хилтон и других популярных актеров, которые массово регистрируются в приложении.

Clubhouse существует только как мобильное приложение для iPhone - ровно также начинал и Instagram во время своего запуска. При этом попасть в Clubhouse "просто так" нельзя. Для регистрации в социальной сети требуется приглашение одного из пользователей. Оно отправляется на номер мобильного телефона через Apple iMessage, а далее пользователь проходит по ссылке и регистрируется в приложении.

Получить приглашение в Clubhouse сейчас очень сложно - для этого пользователя должен пригласить кто-то из знакомых, кто уже зарегистрировался в социальной сети. В мессенджере Telegram есть специальная группа, в которой люди приглашают друг друга в приложение. "Инвайт" можно и приобрести - на eBay выставлено множество "лотов" и цена на приглашение в соцсеть начинается от 500 рублей и заканчивается 50 тысячами - по такой цене продаются приглашения в специальные комнаты, в которых известные люди обсуждают различные темы - начиная от технологий и заканчивая прогнозами курсов криптовалют.

"Clubhouse - это продолжение концепции подкастов, - говорит Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров. - Но с важным дополнением: эфир идет только в живую, не в записи, а желающие зрители могут попросить слово и также подключиться к нему. Это своего рода аналог радиоэфира, когда слушатели или эксперты могут позвонить на радиостанцию и попросить слово в прямом эфире".

По мнению эксперта, аналог Clubhouse сейчас сможет быстро реализовать Telegram. "Голосовые комнаты в мессенджере сейчас есть только в чатах, - говорит он. - А если дать возможность создавать такие комнаты в каналах, а также добавить возможность "поднятия руки" и возможности высказаться, то Telegram может довольно быстро обогнать Clubhouse, так как у него уже есть полноценно работающий сервис. А у Сlubhouse сейчас работает только приложение на iOS".

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