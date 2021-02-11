ФАС возбудила дело против Tele2 из-за тарифов на связь

Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против ООО "Т2 Мобайл" из-за повышения стоимости услуг сотовой связи для абонентов Tele2.

В ведомстве отметили, что с 1 января компания повысила тарифы в среднем на 13%, что коснулось более 12 миллионов абонентов. "Т2 Мобайл" обосновала это ростом своих затрат.

Получить комментарий Теле2 не удалось.

ФАС регулярно отслеживает цены на услуги сотовых операторов. Так, в декабре 2018 года ведомство оштрафовало "Вымпелком", МТС и "Мегафон" на 737,5 тысячи рублей из-за высоких цен на внутрисетевой роуминг.