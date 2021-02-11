Гараничев не выступит в спринте на ЧМ по биатлону

В пятницу, 12 февраля, на чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоится мужская спринтерская гонка. Состав команды опубликован в официальном канале Союза биатлонистов России в Telegram.

В гонке примут участие Антон Бабиков, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов и Карим Халили. Находящийся в составе бронзовый призер Олимпийских игр 2014 года Евгений Гараничев в заявку на эту гонку не вошел.

Спринтерская гонка на 10 км состоится в пятницу, в 16:30 по московскому времени.