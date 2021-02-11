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11.02.2021 16:50
Рубрика: Экономика

"Газпром" планирует запустить "Северный поток-2" в 2021 году

Текст: Сергей Тихонов
Ввод в эксплуатацию газопровода "Северный поток-2" запланирован в 2021 году, говорится в презентации "Газпрома", которую представил заместитель главы департамента импортозамещения технологий компании Владимир Вавилов на межотраслевом мероприятии "ОПК - ТЭК 2021" в Нижнем Новгороде.
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости

"Газопровод "Северный поток-2". 2021 год - ввод в эксплуатацию", - приводят РИА Новости текст презентации.

"Северный поток-2" в водах Дании планируют достроить до конца апреля

Раннее стало известно, что строительство самого большого морского участка газопровода в исключительной экономической зоне Дании планируется завершить в апреле этого года. Всего осталось проложить чуть более 150 км двух ниток газопровода. В исключительной экономической зоне Дании - 70 и 50 км, а также 16,5 и 13,9 км - в зоне Германии.

"Северный поток-2" прокладывается по дну Балтийского моря из России в Германию. "Газпром" строит газопровод совместно с крупнейшими европейскими компаниями. Мощность двух линий "Северного потока-2" должна составить 55 миллиардов кубометров газа в год.

Экономика Отрасли Нефть и газ Газопровод "Северный поток-2"

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