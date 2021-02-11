Государство помогло с жильем почти 28 тысячам льготников

За 2020 год 27 705 семей льготников получили господдержку в решении жилищного вопроса, сообщает Минстрой.

Сейчас госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ" предусматривает помощь 18 категориям льготников. В их числе - молодые семьи, "чернобыльцы", вынужденные переселенцы, ветераны Великой Отечественной войны, инвалиды, ветераны боевых действий, молодые ученые и т. д. Всего на решение их жилищных проблем в 2020 году было направлено более 26,8 млрд рублей.

В частности, жилищную поддержку на сумму более 5,1 млрд рублей получили 16 123 молодые семьи. Переселенцы из районов Крайнего Севера стали обладателями государственных жилищных сертификатов на 4,7 млрд рублей. Благодаря этому новое жилье смогли приобрести 2 104 семьи.

На помощь вынужденным переселенцам было выделено 4,3 млрд рублей. Этой финансовой поддержкой воспользовались 1 527 семей.

Улучшили свои жилищные условия более тысячи ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, на что потрачено 2,8 млрд рублей.

Относятся к льготным категориям граждан и ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, увольняемые военнослужащие, а также уволенные с военной службы и приравненные к ним лица, которые до 2005 года встали в очередь на жилье в органах местного самоуправления. На обеспечение жильем этих категорий за год направлено более 4,4 млрд рублей.

Кроме того, жильем обеспечены почти две тысячи семей инвалидов, на что было выделено 1,88 млрд рублей.