Главным источником роста спроса на энергию до 2040 года станет Индия. В базовом варианте прогноза Международного энергетического агентства (МЭА) на ее долю придется 25% прироста потребления энергии. Россия активно сотрудничает с Индией в энергетической сфере, но все же наши позиции здесь значительно слабее, чем в Китае.

Индия уже сейчас занимает третье место по импорту энергоресурсов. В МЭА считают, что энергопотребление в Индии вырастет к 2040 году в два раза. Больше всего возрастет потребление газа: с 64 млрд кубометров в 2019 году до более 200 млрд в 2040 году. Потребление нефти вырастет не так сильно, но тоже значительно: с 5 млн баррелей в сутки в 2019 году до почти 9 млн баррелей в сутки к 2040 году. Зависимость Индии от импорта энергоресурсов вырастет с сегодняшних 76 до 90% к 2030 году.

"Потенциал роста потребления энергоресурсов в Индии намного выше, чем в Китае", - говорит директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. По его мнению, с учетом экологических веяний, а также высокой плотности населения ставка, скорее всего, будет сделана на природный газ. Но географическое положение у Индии гораздо менее удобно для экспорта газа из России, чем у Европы или Китая. К тому же натянутые отношения Индии с соседями (Пакистан, Китай) оставляют немного шансов на то, что страна согласится на строительство через их территории газопроводов. Поэтому речь идет о поставках сжиженного природного газа (СПГ), считает эксперт.

Сейчас Индия занимает 4-е место по импорту СПГ. В 2019 году страна купила почти 24 млн тонн СПГ. Учитывая ожидаемый рост зависимости от импорта энергоресурсов, к 2040 году Индия будет закупать около 90 млн тонн СПГ. Россия пока поставляет сюда менее 1 млн тонн в год, но уже с 2022 года экспорт должен возрасти минимум до 2,5 млн тонн благодаря долгосрочным контрактам "Газпрома" с индийской компанией GAIL. Выполнение планов России до 2035 года увеличить производство СПГ с сегодняшних 30 млн тонн в год до 130-140 млн позволит в дальнейшем полноценно выйти на индийский рынок. По мнению аналитика по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксаны Лукичевой, основными конкурентами здесь для нас будут Катар, Австралия и США.

Но если для Китая сотрудничество с Россией всегда было приоритетным направлением, то в Индии у нас этого конкурентного преимущества не будет. Страна сильно зависит от американских и европейских инвестиций, а это означает, что бороться за доли рынка российским компаниям здесь придется в невыгодных условиях.

Россия сможет увеличить свой экспорт энергоресурсов в Индию за счет роста поставок сжиженного газа, нефти и угля

Взаимодействие с индийским бизнесом в сфере энергетики у российских компаний уже есть. Например, "Роснефть" владеет 49,13% акций основной нефтеперерабатывающей компании Индии Nayara Energy, рассказал гендиректор "УК Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев. Он уточнил, что, с другой стороны, индийские компании участвуют в разработке Ванкорского месторождения и в проекте "Сахалин-1", а сейчас рассматривается возможность их участия в проекте "Восток Ойл". Кроме этого у России есть еще два энергоресурса, которых нет у ближневосточных конкурентов, - это атомная энергия и уголь, от которого мировая энергетика пока не отказывается, считает Лосев.