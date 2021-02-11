По мере развития отношений между Россией и Китаем растет взаимный интерес к изучению китайского и русского языков в обеих странах. Стремительный рост интереса произошел за последние двадцать лет. Сегодня десятки тысяч человек в КНР и России учат соответственно русский и китайский языки, несмотря на то, что в силу разницы культур и лингвистических сложностей это весьма непростое дело для жителей обеих стран.

Как рассказала "РГ" профессор Пекинского педагогического университета и содиректор Совместного центра повышения квалификации учителей и преподавателей русского языка МГУ и ППУ Лю Цзюань, за последние двадцать лет русский язык стал более популярным и получил распространение во всем Китае. Сейчас в 173 китайских вузах по специальности "русский язык и литература" учатся около 35 тысяч студентов и аспирантов. Также примерно 45 тысяч китайских школьников изучают русский как иностранный более чем в 250 школах по всей КНР. В 2006 году в России учились 13 639 китайских студентов, в 2019 году их насчитывалось уже 24 226.

"Рост интереса к русскому языку связан с укреплением отношений между Пекином и Москвой, с плодотворным сотрудничеством двух стран в гуманитарной области, - отметила профессор Лю. - Обе наши страны поддерживают сотрудничество вузов. Например, сейчас насчитывается 91 проект по совместному образованию, в них участвуют 150 российских и 600 китайских вузов. Кроме того, за последние десять лет созданы 13 китайско-российских вузовских ассоциаций".

Как рассказал "РГ" заместитель директора Института русского языка и культуры МГУ Валерий Частных, ежегодно через их институт проходит до 800-900 китайских студентов, изучающих русский для поступления в МГУ.

По его словам китайцам учить русский сложнее, чем выходцам из многих других стран, поэтому стандартного годового языкового курса перед сдачей экзаменов в МГУ для некоторых оказывается недостаточно.

"В Китае система обучения подразумевает заучивание наизусть текстов на иностранных языках. Однако такой подход не дает достаточного проникновения в структуру языка, поэтому им сложно овладеть нюансами языка, например, они часто используют неопределенную форму глагола, - рассказал Валерий Частных. - Кроме того, китайские студенты больше общаются со своими соотечественниками, а это лишает их языковой практики вне стен аудитории".

В России, по разным подсчетам, от 60 до 80 тысяч человек изучают китайский язык, потому что есть огромный интерес к культуре, истории и к деловому взаимодействию с Китаем

При этом он отметил, что в КНР, особенно в провинциях Хэйлунцзян и Шаньдун, изучение русского языка становится все более популярным. Так, в Шаньдуне планируется открыть школу-интернат, где русский станут учить с первого класса.

В Китае очень востребованы выходцы из России со специальностью преподавателя русского как иностранного. Сегодня они зарабатывают там едва ли не больше, чем носители любого другого языка. Особенно это касается южных провинций КНР, которые богаче северных. Так, в провинции Гуандун за один урок русскому преподавателю платят 250 юаней (2900 рублей) в час, а доценту - 500 юаней (примерно 5800 рублей).

Среди россиян популярность китайского языка за последние 20 лет также выросла в десять и более раз. Так, если в 1997 году китайский язык учили около пяти тысяч человек, то в 2017-м - более 56 тысяч. 39 процентов из них учат китайский в вузах, 31 процент - в общеобразовательных школах, 25 процентов - в частных школах и на курсах, а еще 5 процентов - в институтах Конфуция - глобальной сети международных культурно-образовательных центров, создаваемых Государственной канцелярией КНР по распространению китайского языка за рубежом.

Всего же в России, по разным подсчетам, "от 60 до 80 тысяч человек изучают китайский язык, потому что есть огромный интерес и к культуре Китая, и к истории, и, конечно, к деловому взаимодействию с Китаем", отмечал известный российский синолог, врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов в ходе видеомоста Москва-Пекин в 2019 году.

Китайский язык в России включен в список пяти иностранных языков, по которым можно сдавать ЕГЭ.

Справка

Китайский язык является самым распространенным в мире, на нем говорит более 1,3 миллиарда человек, большинство из них - на мандаринском китайском (северно-китайском) языке. Таким образом, носители китайского составляют 16,7 процента от всех жителей планеты. На самом распространенном диалекте китайского говорят далеко не только в самом Китае, но и в Малайзии, Сингапуре, Тайване, Индонезии, Таиланде, Брунее, Монголии и на Филиппинах.

В КНР популярность русского языка растет с каждым годом. Недавно в пекинском издательстве Shangwu Yinshuguan вышел Большой толковый словарь русского языка. Он представляет собой однотомный справочник, объясняющий значения и особенности 130 тысяч слов русского языка. Словарь станет настольной книгой для тех, кто изучает русский язык как иностранный, считают в Российском обществе преподавателей русского языка и литературы.