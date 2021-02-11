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Текст:   Марина Трубилина 
10:40 11.02.2021

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана

Новую схему обмана клиентов банков придумали мошенники. Они сообщают ипотечным заемщикам об изменении реквизитов для погашения долга и провоцируют их переводить деньги на свои счета, сообщает РИА Новости.
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости

Аферисты звонят заемщикам и напоминают, что вскоре им нужно внести платеж по ипотеке. После чего интересуются, как клиент собирается платить - через приложение или банкомат. Далее следуют попытки заставить перевести деньги на счета мошенников.

Фото: rostrud.gov.ru
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Мошенники могут сообщить, что реквизиты банка изменились и вносить платеж нужно на другой счет, сообщили в МКБ. В противном случае заемщика ждет штраф. Клиенту может быть отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги.

Банки настоятельно советуют не обсуждать свои платежи с абонентами, которые звонят с частных номеров, а все вопросы задавать сотрудникам банка, позвонив туда по номеру, указанному на официальном сайте банка или в его мобильном приложении.