Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана

Аферисты звонят заемщикам и напоминают, что вскоре им нужно внести платеж по ипотеке. После чего интересуются, как клиент собирается платить - через приложение или банкомат. Далее следуют попытки заставить перевести деньги на счета мошенников.

Мошенники могут сообщить, что реквизиты банка изменились и вносить платеж нужно на другой счет, сообщили в МКБ. В противном случае заемщика ждет штраф. Клиенту может быть отправлена ссылка, по которой он должен пройти и перевести деньги.

Банки настоятельно советуют не обсуждать свои платежи с абонентами, которые звонят с частных номеров, а все вопросы задавать сотрудникам банка, позвонив туда по номеру, указанному на официальном сайте банка или в его мобильном приложении.