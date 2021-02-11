Из-за пандемии британские студенты стали чаще списывать

Когда преподаватель сидит не перед тобой, а по ту сторону экрана, и видит лишь то, что сумеет охватить твоя веб-камера, соблазн сжульничать слишком велик. И с начала пандемии ему поддаются с каждым днем все больше и больше студентов, заявили исследователи Имперского колледжа Лондона.

Они обнаружили, что с начала дистанционного обучения в Альбионе в три раза выросло число обращений на один крайне популярный у молодежи сайт ГДЗ, базирующийся в США. Исследователи взяли за основу обращения по пяти предметам - информатике, механической и электро-инженерии, физике и химии - и выяснили, что по сравнению с периодом апрель-август 2019 года в 2020 году количество таких запросов выросло аж на 196,25 процента! Как это работает: студенты загружают на портал образцы экзаменационных заданий и могут получить ответ не только выполняя домашнее задание, но и онлайн - под пристальным "экранным" взором экзаменатора.

Регулярно на аналогичную проблему жалуются и американские преподаватели. Как пишет издание Times Union, они нередко ловят нечестных студентов на "слизанных" заданиях по математике. Ребята загружают фото примера или задачи в специальное приложение и почти сразу видят не только ответ, но и различные пути решения на случай, если преподавателю нужен конкретный вариант. Минус таких приложений, благодаря которому и удается распознать жульничество, - это их вполне узнаваемый язык. Играет на руку еще и лень некоторых студентов, которые нередко сдают абсолютно одинаковые работы.

Педагогам по-разному борются с такими порталами ГДЗ. Кто-то связывается с ними напрямую и пытается добиться удаления некоторых задач и примеров из базы данных, иногда даже угрожая судом. Кто-то, как, например, Роберт Биржено, бывший ректор Калифорнийского университета в Беркли, перед началом финальных экзаменов заставляет студентов подписать "заявление о чести", нарушение которого может обернуться вылетом из университета, пишет издание Inside Higher Ed. По словам Биржено, такая практика в его случае оказалась довольно успешной.