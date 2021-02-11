Из-за пандемии британские студенты стали чаще списывать

Новости

"Руспродсоюз" прокомментировал ситуацию с ценами на бананы 15:12
Раскрыты преимущества третьей российской вакцины от коронавируса 15:12
ГП предупредила об ответственности за призывы к массовым беспорядкам 15:00
С 14 февраля начнутся регулярные авиарейсы из Петербурга в Минск 15:00
Метеоролог предупредила о "погодном коллапсе" в конце недели 14:36
ВОЗ: В Европе снижается заболеваемость коронавирусом 14:30
Белорусский реактивный "Шквал" впервые покажут на MILEX-2021 14:29
Изменились даты российских премьер Mortal Kombat и "Дюны" 14:27
Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами 14:24
Вышел из тюрьмы человек, взявший ответственность за гибель пилота Пешкова 14:14
ФСБ задержала в Норильске пособника террористов 14:02
Песков рассказал о мотивации к прививкам от коронавируса 13:59
Жителю Югры предъявили обвинение после госпитализации сына и падчерицы 13:55
Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 13:03
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 14:29
Рубрика: В мире

Из-за пандемии британские студенты стали чаще списывать

Текст: Диана Ковалева
 Когда преподаватель сидит не перед тобой, а по ту сторону экрана, и видит лишь то, что сумеет охватить твоя веб-камера, соблазн сжульничать слишком велик. И с начала пандемии ему поддаются с каждым днем все больше и больше студентов, заявили исследователи Имперского колледжа Лондона.
Фото: Luciana Guerra/PA Images via Getty Images Фото: Luciana Guerra/PA Images via Getty Images
Фото: Luciana Guerra/PA Images via Getty Images

Они обнаружили, что с начала дистанционного обучения в Альбионе в три раза выросло число обращений на один крайне популярный у молодежи сайт ГДЗ, базирующийся в США. Исследователи взяли за основу обращения по пяти предметам - информатике, механической и электро-инженерии, физике и химии - и выяснили, что по сравнению с периодом апрель-август 2019 года в 2020 году количество таких запросов выросло аж на 196,25 процента! Как это работает: студенты загружают на портал образцы экзаменационных заданий и могут получить ответ не только выполняя домашнее задание, но и онлайн - под пристальным "экранным" взором экзаменатора.

Фото: AFP/JUSTIN TALLIS
Британский минздрав выявил две новые мутации коронавируса

Регулярно на аналогичную проблему жалуются и американские преподаватели. Как пишет издание Times Union, они нередко ловят нечестных студентов на "слизанных" заданиях по математике. Ребята загружают фото примера или задачи в специальное приложение и почти сразу видят не только ответ, но и различные пути решения на случай, если преподавателю нужен конкретный вариант. Минус таких приложений, благодаря которому и удается распознать жульничество, - это их вполне узнаваемый язык. Играет на руку еще и лень некоторых студентов, которые нередко сдают абсолютно одинаковые работы.

Педагогам по-разному борются с такими порталами ГДЗ. Кто-то связывается с ними напрямую и пытается добиться удаления некоторых задач и примеров из базы данных, иногда даже угрожая судом. Кто-то, как, например, Роберт Биржено, бывший ректор Калифорнийского университета в Беркли, перед началом финальных экзаменов заставляет студентов подписать "заявление о чести", нарушение которого может обернуться вылетом из университета, пишет издание Inside Higher Ed. По словам Биржено, такая практика в его случае оказалась довольно успешной.

В мире Европа Великобритания Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Песков назвал цель встречи Путина с главными редакторами
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях