Россияне назвали важнейшие изобретения человечества

Представителей экономически активного населения из 353 населенных пунктов всех округов страны спросили, какие изобретения они считают самыми важными.

Так, 17 процентов от 1600 респондентов назвали самым полезным когда-либо придуманным новшеством - колесо. Об этом говорится в исследовании портала SuperJob.

Второе место рейтинга поделили электричество и интернет. Их назвали по 14 процентов участников опроса. Еще пять процентов россиян назвали лекарства и вакцины главными открытиями людей.

По три процента голосов набрали телефон, компьютер и автомобиль. По два процента - стиральная машина и космические аппараты. Один процент опрошенных отметили важность велосипеда и письменности. Два процента людей говорили о том, что все изобретения важны по-своему.

Исследователи также сравнили полученные данные с результатами аналогичного опроса в 2009 году. По сравнению с ним, сейчас больше россиян уверены в полезности интернета (14 процентов сейчас против 8 процентов в 2009) и электричества (10 процентов в 2009 и 14 - в 2021).

Популярность ответа о важности космических аппаратов эксперты связали с запусками аппаратов Илона Маска - в 2009 году такой ответ не набрал и одного процента голосов. Лекарства и вакцины в тройке лидеров - следствие пандемии, считают в компании. В предыдущем опросе достижения фармакологии остались без внимания респондентов.