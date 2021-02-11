Кабмин обсудит возможность выставлять на торги жилье ипотечных должников

Кабинет министров на заседании в пятницу рассмотрит вопрос об электронных торгах квартирами должников по ипотеке.

Поправки в законодательство вводят положения для перехода на электронные аукционы при продаже заложенного по ипотеке имущества и арестованного имущества должников в порядке исполнительного производства. Это позволит повысить уровень прозрачности и конкурентности и в полной мере обеспечивать интересы сторон.

Ранее сообщалось, что в России могут начать выставлять имущество на торги по решению суда.