Канатная дорога свяжет Россию и Китай по воздуху

Наблюдательный совет территории опережающего социально-экономического развития "Приамурская" (Амурская область) принял решение расширить границы ТОР для строительства трансграничной канатной дороги между российским Благовещенском и китайским Хэйхэ.

Эти города находятся на противоположных берегах реки Амур на расстоянии всего 750 метров друг от друга.

- Мы начали на границе уникальный проект. Он включает в себя две составляющие - канатную дорогу и терминалы. Пассажирский терминал на нашей стороне станет частью проекта "Золотая миля" в Благовещенске. Мы рассчитываем, что это придаст новый импульс развитию международного туризма, - подчеркнул губернатор Амурской области Василий Орлов.

- Линия над Амуром станет первой в мире трансграничной канатной дорогой, - сообщил Павел Поселенов, президент группы компаний "Инград", которая выступает в качестве технического заказчика проекта. - Новая "канатка" станет центром туристического кластера и позволит значительно увеличить поток туристов в Благовещенск.

Канатная дорога будет длиной около 970 метров. Высота тросов обеспечит свободное прохождение под нею речных судов. Уже выполнены работы по подсыпке территории и установке ограждения. К границам земельного участка подведено электричество и сети водоснабжения. Обустраиваются временные дороги, бытовой городок, площадки складирования.

Вложения в проект - исключительно частные. Инвесторы - российская группа компаний "Регион" и китайская "Цзиньлунган". Объем инвестиций в российскую часть проекта - более 3,5 миллиарда рублей. Основная часть этой суммы пойдет на возведение четырехэтажной терминальной станции общей площадью 26 тысяч квадратных метров с культурными, развлекательными и деловыми площадками.

Вложения в проект - исключительно частные. Инвесторы - российская группа компаний "Регион" и китайская "Цзиньлунган"

- Для разработки концепции терминалов "канатки" был организован закрытый международный архитектурный конкурс, - рассказал директор проектов "КБ Стрелка" Семен Москалик. - В нем участвовало 40 ведущих российских и зарубежных бюро, которые представили 11 вариантов. Победила голландская компания UNStudio.

По проекту на российской стороне терминал трансграничной дороги построят практически в центре Благовещенска. Здание будет выполнять три функции - транспортную, представительскую и коммерческую.

Здесь будут находиться пункт пропуска через границу, зоны обслуживания пассажиров, а также торговые площади. Пропускная способность пассажирского терминала - 6 850 человек в сутки.

Ряд специалистов считают, что сообщение между государствами сейчас организовано неэффективно, хотя спрос на него высок. Теплоходы вместимостью 196 человек ходят только раз в час и только в теплое время года. В межсезонье связь обеспечивают суда на воздушной подушке "Пума", которые берут на борт 12-15 пассажиров. Зимой нужно ждать, когда установится прочный лед на Амуре и будет запущена понтонная переправа.

- Канатная дорога обеспечит более комфортное и оперативное сообщение между городами, - уверен Семен Москалик. - Интервал движения сократится до 12 минут в пиковый период. Гондолы, рассчитанные на 60 пассажиров, будут пересекать реку за шесть минут.

Четыре канатных линии станут работать по маятниковому принципу, как фуникулер, перевозя до семи тысяч человек в день. Такой оптимизм разделяют не все.

- И китайские, и многие российские туристы ездят с баулами килограммов по 50 каждый, - напомнил экономист-международник Владимир Павлов. - В подвесной кабине с таким багажом перемещаться нельзя, а если отправлять вещи отдельно, придется потом забирать их на таможенном складе и платить пошлину. Согласитесь, выглядит не очень заманчиво.

Второе предназначение "канатки" и терминала с фасадом из двухслойных светопроницаемых материалов - создать еще один знаковый объект в городе, своего рода новую визитную карточку Приамурья. "Точек притяжения" в Благовещенске явно не хватает. Как показал мониторинг, туристы, прежде всего китайские, фотографируют всего десять объектов в городе.

Предполагается, что в терминале разместятся арт-объекты и выставки, погружающие в русскую культуру. Здесь же развернется продажа популярных у китайцев товаров и сувениров. В целом ввод новой транспортной линии должен помочь реализации экономического потенциала территории и способствовать росту пассажиропотока.

- Трансграничная дорога позволит легко перемещаться между нашими странами, увеличит туристический поток, станет точкой притяжения бизнеса. Да и сама по себе будет уникальным объектом, каких нет больше в мире, - считает губернатор Василий Орлов.

С его мнением согласны и в Народном правительстве Хэйхэ.

- После ввода канатной дороги туристам будет еще удобнее выезжать в Россию. Мы станем строить зоны дьюти-фри, шопинга, новые гостиницы, развлекательные объекты, - заявил секретарь комитета КПК города Хэйхэ Ма Ли.

По планам строительство международной канатной дороги завершится во второй половине 2022 года. Ввод объекта в эксплуатацию намечен на первую половину 2023-го. И тогда, по расчетам властей Приамурья, число пересекающих границу пассажиров достигнет миллиона человек в год.