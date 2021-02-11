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11 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Коми от 11 февраля 2021 года № 20 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Дата подписания 11 февраля 2021 г.
Опубликован 11 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 "О введении режима повышенной готовности"

Постановляю:

1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" изменения согласно приложению.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми В.Уйба


Приложение к Указу Главы Республики Коми от 11 февраля 2021 г. № 20


Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности"

В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 "О введении режима повышенной готовности" (далее - Указ):

1) пункт 5.41 исключить;

2) в пунктах 11, 16.1 слова "12 февраля" заменить словами "1 марта";

3) в пункте 19.1:

дополнить подпунктом 31 следующего содержания:

"31) до 1 марта 2021 г. работу ночных клубов (дискотек).";

4) в пункте 19.11:

абзац третий исключить;

абзац пятый изложить в следующей редакции:

"Организациям, указанным в настоящем пункте, обеспечить соблюдение условия заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала с рассадкой посетителей через одно свободное место и социальной дистанции (не менее 1,5 метра) при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.";

5) пункт 19.16 исключить;

6) дополнить пунктом 20.12 следующего содержания:

"20.12. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом) рекомендуется с 18 февраля 2021 года по 17 марта 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).

Для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые в соответствии с Временными правилами приняли решение о соблюдении режима самоизоляции (карантина), режим самоизоляции (карантина) исчисляется в соответствии с Временными правилами с 18 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года включительно; с 4 марта 2021 года по 17 марта 2021 года включительно.".



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