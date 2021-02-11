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11.02.2021 20:33
Рубрика: Спорт

Конькобежец Трофимов выиграл бронзу чемпионата мира

Текст: Максим Домчев
На чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене, россиянин Сергей Трофимов стал третьим в забеге на 5 000 метров.

В Нидерландах проходит чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В первый день соревнований российская команда, из-за санкций со стороны WADA выступающая на турнире под флагом национальной федерации, завоевала бронзовую медаль.

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Мужчины выявляли сильнейших на дистанции 5000 метров. Лучший результат показал выступающий за Швецию Нильс ван дер Пул, преодолевший дистанцию за 6 минут 08,395 секунды. 1,65 секунды проиграл ему представитель Нидерландов Патрик Руст. Сергей Трофимов финишировал спустя 6 минут 13,020 секунды.

Для россиянина эта медаль стала третьей бронзой на чемпионатах мира. Ранее он дважды становился третьим в командной гонке.

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