Конькобежец Трофимов выиграл бронзу чемпионата мира

На чемпионате мира по конькобежному спорту, который проходит в Херенвене, россиянин Сергей Трофимов стал третьим в забеге на 5 000 метров.

В Нидерландах проходит чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. В первый день соревнований российская команда, из-за санкций со стороны WADA выступающая на турнире под флагом национальной федерации, завоевала бронзовую медаль.

Мужчины выявляли сильнейших на дистанции 5000 метров. Лучший результат показал выступающий за Швецию Нильс ван дер Пул, преодолевший дистанцию за 6 минут 08,395 секунды. 1,65 секунды проиграл ему представитель Нидерландов Патрик Руст. Сергей Трофимов финишировал спустя 6 минут 13,020 секунды.

Для россиянина эта медаль стала третьей бронзой на чемпионатах мира. Ранее он дважды становился третьим в командной гонке.