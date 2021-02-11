В мире
11.02.2021 16:10
Текст: Екатерина Забродина

Лукашенко объявил дату референдума по новой Конституции Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о том, как продвигается подготовка конституционной реформы в стране. В четверг, 11 февраля, он выступил на Всебелорусском народном собрании, передает РИА Новости.

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По словам Лукашенко, речь идет уже о третьем варианте нового основного закона страны - два предыдущих его не устроили.

Как ожидается, в течение этого года проект Конституции будет готов и ''обсужден всенародно''. А, "как минимум", в начале 2022 года глава республики надеется вынести документ на всеобщий референдум. При этом он дал понять, что президентские полномочия в нем будут ''перераспределены радикально'', а многие законы ''переформатированы'', при этом Беларусь останется президентской республикой. Ранее Лукашенко говорил о том, что конституционная реформа должна пройти ''без ломки и катастроф''.

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