Лукашенко рассказал, когда уйдет с поста президента Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал главные условия своего "исхода из власти". Как передает ТАСС, на эту тему он высказался в ходе Всебелорусского народного собрания (это встреча представителей правительства и других ветвей власти, руководителей и работников предприятий, деятелей науки и культуры, которые с 1996 года собираются раз в пять лет в минском Дворце республики).

По словам Лукашенко, главным условием должны быть "мир, порядок, никаких протестных действий", возможность "высказывать мнение в рамках закона", так чтобы "не переворачивать страну". Президент также упомянул о гарантиях для тех, кто поддерживает нынешнюю власть. "Если... к власти придут не те, и у них будут другие взгляды, вторым пунктом мы запишем, что ни один волос из вас - из сторонников нынешнего президента - упасть не может", - заявил Александр Лукашенко.

По его мнению, именно Всенародное собрание должно стать гарантом стабильности на время переходного периода, а также источником всей полноты власти, "если общественный договор будет нарушен". Для этого его предстоит наделить полномочиями выборного "конституционного органа", заключил Лукашенко.