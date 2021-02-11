Лукашенко заявил о переломном периоде в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что его страна переживает переломный момент, сравнимый "с распадом СССР". Об этом он заявил 11 февраля, выступая на Всебелорусском народном собрании.

"Мы переживаем очень серьезный и переломный период в жизни не только нашего государства, но и всего белорусского народа, - отметил он. - Таких моментов в истории нашей страны, когда мы были в составе Советского Союза и независимой Беларуси, было немного. Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями".

По его словам, Беларусь испытала "жесточайшую атаку извне".

"Опираясь на определенные внутренние силы, - сколько их было, вы можете судить сами, я не буду об этом говорить, - была предпринята попытка не цветной революции, а мятежа по принципу "блицкриг", сказал Лукашенко.