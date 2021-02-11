МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты

Сейчас сотрудники МЧС и Росгвардии не имеют полномочий заниматься разминированием, хотя на практике это происходит. Депутаты решили убрать правовой "пробел".

Такой законопроект внесли в Госдуму главы думских комитетов по информационной политике, а также по безопасности - Александр Хинштейн и Василий Пискарев.

По словам разработчиков, сейчас полномочия по обезвреживанию и уничтожению взрывных устройств и т.п. возложены законодательством на ФСБ и ФСО. Однако на практике эти задачи выполняют также сотрудники МЧС и Росгвардии, но без закрепленных в законах полномочий.

Вследствие принятия закона они получат право проводить работы по очистке местности от взрывоопасных предметов, по поиску и обезвреживанию авиабомб и фугасов, а также работы с применением взрывчатых веществ.

Авторы инициативы пояснили, что принятие законопроекта не потребует изменений структуры или создания новых подразделений МЧС и Росгвардии.