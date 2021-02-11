МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года

Страны ОПЕК+ получат возможность снизить объемы сокращения добычи нефти и нарастить производство во второй половине 2021 года, говорится в свежем отчете Международного энергетического агентства (МЭА).

По мнению авторов отчета, страны не входящие в альянс, в том числе и США, пока с большой осторожностью реагируют на рост котировок барреля. Общая добыча не участвующих в ОПЕК+ стран вырастет на 830 тысяч баррелей в сутки в 2021 году против падения на 1,3 миллиона баррелей в 2020 году. Такой умеренный рост производства, на фоне ожидаемого увеличения спроса, позволит участникам ОПЕК+ перейти к наращиванию добычи во второй половине этого года, считают в МЭА.

Общий спрос на нефть в мире в 2021 году восстановится на 60% от объема, потерянного в результате пандемии в 2020 году, и достигнет 96,4 миллиона баррелей в сутки. При этом, в 1 квартале этого года потребление нефти окажется ниже на 1 миллион баррелей в сутки, чем в четвертом квартале прошлого, сказано в отчете.

По данным МЭА, запасы нефти и нефтепродуктов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), которая включает 37 наиболее развитых государств, снижаются 6 месяц подряд, более всего в США и Японии. В Европе запасы нефти снизились, а нефтепродуктов, наоборот, возросли на 10,2 миллиона баррелей.

Решение о наращивании добычи странами ОПЕК+ может быть принято в начале марта на встрече участников сделки. Оптимизм рынка по поводу роста цен на нефть основывается в большей степени на ожиданиях восстановления спроса на фоне успехов вакцинации и локального увеличения потребления энергоресурсов в Китае и Индии. Но сейчас наибольшую поддержку котировкам барреля оказывает дополнительное сокращение добычи нефти (сверх установленной квоты ОПЕК+) в феврале-марте на 1,4 миллиона баррелей в сутки Саудовской Аравией и еще несколькими странами альянса. Если Саудовская Аравия не решит продлить срок своих дополнительных обязательств по снижению производства, то с апреля месяца этот объем вернется на рынок. Вместе с ожидаемым смягчением условий сделки для всех участников это может привести к резкой корректировке цен на нефть в сторону снижения. При этом Россия, уже получившая в отличие от других стран альянса право увеличить производство в феврале и марте суммарно на 130 тысяч баррелей в сутки, будет настаивать на продолжении снижения квот сокращения. Для нашей страны при котировках выше 43.3 долларов (цена отсечения в бюджете) объемы экспорта важнее роста цен на нефть.