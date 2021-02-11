Четвертая ракетка мира Даниил Медведев начал сегодняшний день с задувания свечек на торте. Нашему теннисисту исполнилось 25 лет. Других поздравлений - после победного матча второго круга Australian Open против испанца Роберто Карбальеса-Баэны - пришлось ждать чуть ли не до ночи. На корт теннисисты вышли только поздним вечером по Мельбурну, так как итальянцы Фабио Фоньини и Сальваторе Карузо затянули настоящий пятисетовый марафон - 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 7: 6 (14:12).

Со своим соперником, который едва вошел в первую сотню рейтинга (99-е место), Медведев справился в рабочем порядке - 6:2, 7:5, 6:1. В третьем круге Даниил встретится с сербом Филипом Краиновичем, получившим 28-й номер посева.

Потенциальный четвертьфинал с восьмой ракеткой мира Андреем Рублевым все ближе и все реальнее. Андрей уже тоже в третьем круге. Он победил бразильца Тьяго Монтейро со счетом 6:4, 6:4, 7:6. Матч продлился 2 часа 10 минут. Но следующий соперник Андрея точно вымотался гораздо сильнее. Испанец Фелисиано Лопес бился с итальянцем Лоренцо Сонего все пять сетов и сумел отыграться со счета 0:2 по партиям (5:7, 3:6, 6:3, 7:5,6:4).

Рублев признался, что они с Фелисиано хорошие друзья, и здесь, в Мельбурне, почти каждый вечер вместе ужинают. Однако на корте они конкуренты, так что Андрею будет на руку выматывающие матчи испанца. Ведь и на старте Australian Open Лопес смог дожать обладателя уайлд-кард австралийца Ли Ту только в четырех сетах.

- Думаю, что это будет интересный матч. Знаю, как непросто пришлось Фелисиано. Он был рад пройти уже хотя бы один круг. Мне сложно представить его счастье, когда он отыгрался с 0:2 по партиям, - цитирует Рублева Eurosport. - Конечно, мне будет тяжело. Мы много раз тренировались вместе, я знаю, как сильно Лопес подает, как умеет подрезать и пробивать с лета. Надеюсь, что в первых двух матчах он устал.

На прошлогоднем Australian Open Рублев добрался до четвертого круга. Общая планка по "мэйджорам" еще выше, ведь были четвертьфиналы "Ролан Гаррос" (2020) и Открытого чемпионата США (2017, 2020). И если для Андрея программа-минимум еще не выполнена, то Карен Хачанов, который на двух прошлых розыгрышах Australian Open доходил до третьего круга соревнований, повторил свой лучший результат на турнире, обыграв Ричардаса Беранкиса из Литвы со счетом 6:2, 6:4, 6:4. Но в планах, без сомнения, добраться до личного рекорда на "мэйджорах" - четвертьфинала, как на Открытом чемпионате Франции 2019 года. Следующим соперником Хачанова, посеянного на турнире под 19-м номером, станет победитель противостояния Карлос Алкарас Гарфия (Испания) - Микаэль Имер (Швеция).

Даниил Медведев о возможном четвертьфинале против Андрея Рублева: "Я не могу поменять сетку. Если так случится, это будет крутой матч"

В женском турнире пока уверенно продвигается по сетке Екатерина Александрова. Во втором круге она обыграла представительницу Чехии Барбору Крейчикову со счетом 6:3, 7:6. Теперь первой ракетке России предстоит показать себя в матче против первой ракетки мира и местной звезды Эшли Барти, которая выбила из борьбы соотечественницу Дарью Гаврилову - 6:1, 7:6 (9:7).

А вот Светлана Кузнецова завершила свое выступление в Мельбурне. Она проиграла швейцарке Белинде Бенчич (5:7, 6:2, 4:6). Причем соперница явно схитрила. Во втором сете россиянка перехватила инициативу, но Бенчич сбила Кузнецову с ритма, взяв медицинский тайм-аут.

Из поражений без малейших шансов на успех отметим проигрыш действующей чемпионки Australian Open американки Софьи Кенин, которая уступила эстонке Кайе Канепи (3:6, 2:6).

Кстати, под конец игрового дня подоспела интересная статистика. Одиночную сетку Открытого чемпионата Австралии покинули уже 12 чемпионов турниров "Большого шлема". Помимо Кенин и Кузнецовой, на счету которой US Open-2004 и "Ролан Гаррос-2009", на ранних стадиях вылетели Виктория Азаренко, Анжелика Кербер, Стэн Вавринка, Марин Чилич, Елена Остапенко, Слоан Стивенс, Бьянка Андрееску, Петра Квитова, Винус Уильямс и Саманта Стосур.

Парный турнир

Российская теннисистка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд вышли во второй круг парного турнира Australian Open. В стартовом матче девушки со счетом 6:2, 6:1 победили австралиек Кимберли Биррелл и Джейми Форлис. За выход в третий круг Вера и Лаура поспорят с украинками Катериной Бондаренко и Надеждой Киченок.

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Напомним, что Звонарева с Зигемунд выиграли US Open-2020. Для Веры тот титул стал пятым в карьере на турнирах "Большого шлема" (три в парном разряде и два в миксте) и первым с победы в парном разряде в Мельбурне 2012 года.

Анна Калинская в паре со словачкой Викторией Кужмовой также преодолели стартовый раунд. Они оказались сильнее представительниц Казахстана Зарины Дияс и Юлии Путинцевой (6:4, 6:2).