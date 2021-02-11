Медведев в свой день рождения вышел в третий круг Australian Open

Первая ракетка России Даниил Медведев в свой день рождения вышел в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В четверг Медведеву исполнилось 25 лет. В этот день ему преподнесли оригинальный торт синего цвета, украшением которого стала фигурка осьминога. Именинник даже разместил его фотографию в Instagram.

Позже Медведев вышел на корт против испанца Роберто Карбальес-Баэны, которого трудно назвать сложным соперником.

В первом раунде находившийся в отличном настроении россиянин уверенно разобрался с оппонентом - 6:2. Во второй партии испанец постарался оказать отчаянное сопротивление и был близок к тай-брейку. Но при счете 5:5 Медведев выиграл два гейма подряд.

На третий сет испанец вышел с чувством обреченности и практически не сопротивлялся - 6:1.

В третьем круге Медведев встретится с сербом Филипом Краиновичем.