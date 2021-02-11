Международный фестиваль сериалов перенесён на октябрь

3-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES по правилам игры должен был пройти одновременно с рынком контента MIPCOM в Каннах в апреле 2020-го года. Однако из-за пандемии его перенесли на осень. Он прошел в онлайн-формате. Для нашей страны самым громким событием фестиваля было то, что актриса Полина Максимова получила приз за "Лучшую женскую роль" (сериал "257 причин, чтобы жить").

Поклонники сериалов уже "раскатали губу", предвкушая, как 4-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES вернется на обычное место в 2021-м году, и что насладиться новинками можно будет уже в апреле. Однако фестиваль сегодня объявил о том, что и сейчас перенес даты. Он состоится с 8 по 13 октября 2021 параллельно с рынком контента MIPCOM, который запланирован на 11-14 октября. Возможно, на решение организаторов повлиял тот факт, что международный рынок MIPTV пройдет в Каннах в гибридном формате, причем большая часть - на цифровой платформе. А вот MIPCOM, надеются, в основном, провести в формате офлайн, когда поклонники сериалов со всего мира смогут снова собраться в Каннах очно.

Сейчас уже известно, что в конкурс CANNESERIES будут отобраны 10 сериалов для основной программы (эпизоды более 20 минут) и 10 проектов короткого формата (эпизоды до 20 минут). Каждый сериал должен насчитывать не менее 5 эпизодов, находиться в производстве или быть готовым к выходу в 2020-2021 годах. Пилотные серии не рассматриваются. Кроме того, к рассмотрению принимаются только те проекты, которые ранее не показывались за рубежом.

Напомним, что первым российским проектом, отобранным в конкурс фестиваля, стал сериал "Эпидемия" от 1-2-3 Production, принявший участие в основной программе в 2019 году. Что было дальше - все знают. Прошло время и успехами сериала гордится вся страна. Будет ли в 2021-м году отобран в конкурс проект из России - покажет время.