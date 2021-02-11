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11.02.2021 17:15
Рубрика: Культура

Международный фестиваль сериалов перенесён на октябрь

Текст: Сусанна Альперина

3-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES по правилам игры должен был пройти одновременно с рынком контента MIPCOM в Каннах в апреле 2020-го года. Однако из-за пандемии его перенесли на осень. Он прошел в онлайн-формате. Для нашей страны самым громким событием фестиваля было то, что актриса Полина Максимова получила приз за "Лучшую женскую роль" (сериал "257 причин, чтобы жить").

Фото: JOHN MACDOUGALL / AFP
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Поклонники сериалов уже "раскатали губу", предвкушая, как 4-й международный фестиваль сериалов CANNESERIES вернется на обычное место в 2021-м году, и что насладиться новинками можно будет уже в апреле. Однако фестиваль сегодня объявил о том, что и сейчас перенес даты. Он состоится с 8 по 13 октября 2021 параллельно с рынком контента MIPCOM, который запланирован на 11-14 октября. Возможно, на решение организаторов повлиял тот факт, что международный рынок MIPTV пройдет в Каннах в гибридном формате, причем большая часть - на цифровой платформе. А вот MIPCOM, надеются, в основном, провести в формате офлайн, когда поклонники сериалов со всего мира смогут снова собраться в Каннах очно.

Сейчас уже известно, что в конкурс CANNESERIES будут отобраны 10 сериалов для основной программы (эпизоды более 20 минут) и 10 проектов короткого формата (эпизоды до 20 минут). Каждый сериал должен насчитывать не менее 5 эпизодов, находиться в производстве или быть готовым к выходу в 2020-2021 годах. Пилотные серии не рассматриваются. Кроме того, к рассмотрению принимаются только те проекты, которые ранее не показывались за рубежом.

Напомним, что первым российским проектом, отобранным в конкурс фестиваля, стал сериал "Эпидемия" от 1-2-3 Production, принявший участие в основной программе в 2019 году. Что было дальше - все знают. Прошло время и успехами сериала гордится вся страна. Будет ли в 2021-м году отобран в конкурс проект из России - покажет время.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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