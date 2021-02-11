Минкультуры подготовило программу "Земский работник культуры"

В России может появиться новая программа поддержки специалистов, которые переезжают жить и работать в села и деревни - "Земский работник культуры". Об этом министр культуры Ольга Любимова рассказала на "Деловом завтраке" в "Российской газете".

Мы задали вопрос об этой программе и привели в пример Алтайский край. Это аграрный регион. Кадры стремительно стареют, особенно в отдаленных деревнях. Молодежь сюда не стремится, что понятно. Но есть программы "Земский доктор", "Земский учитель", которые предоставляют хорошие льготы для тех, кто приезжает работать в сельскую местность. И там, где действуют такие программы, ситуация с кадрами меняется.

А когда появится программа "Земский работник культуры"?

"Мы понимаем остроту кадровой проблемы, - сообщила Ольга Любимова. - Даже в федеральных театрах и музеях она есть. Что же тогда говорить о сельских домах культуры? Конечно, это один из очень серьезных вопросов, и нам необходимо предложить свою программу. Тем более наши коллеги, работники культуры, видят, что существуют программы "Земский врач" и "Земский учитель".

Министр рассказала, что у ведомства уже есть проработанная программа "Земский работник культуры". Она предусматривает единовременную выплату двух миллионов рублей тем, кто продолжит свою работу в учреждениях культуры в селах и малых городах Дальневосточного федерального округа, и одного миллиона рублей для всех остальных федеральных округов.

"Пока это только проект постановления правительства, - уточнила Ольга Любимова. - Мы разработали и направили на согласование во все заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. По нашим предварительным подсчетам за шесть лет, благодаря реализации программы, приток кадров в сельские учреждения культуры составит более 9 тыс. специалистов".

Полный текст "Делового завтрака" с министром культуры Ольгой Любимовой читайте в ближайшем номере "Российской газеты".