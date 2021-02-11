Минпросвещения проведет родительское онлайн-собрание про соцсети

В пятницу, 12 февраля, в 18:00 по московскому времени министерство просвещения проведет первое открытое родительское онлайн-собрание на тему "Как работают социальные сети". В нем примут участие эксперты в области детской психологии, в развитии и продвижении социальных сетей, специалисты по детской онлайн-безопасности.

Спикерами мероприятия станут:

- заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов;

- ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев;

- детский психолог, мама 11 детей Екатерина Бурмистрова;

- блогер TikTok Майя Однатакайя (1,4 млн подписчиков);

- блогер Instagram Кирилл Диденок (619 тыс. подписчиков);

- директор по стратегическим проектам соцсети "ВКонтакте" Зера Черешнева;

- руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Модератор - телеведущая, мама троих детей Тутта Ларсен.

- Не все родители имеют педагогическое или психологическое образование, которое помогло бы им выстроить правильное общение со своими детьми, - прокомментировал заместитель министра просвещения Денис Грибов. - Открытые родительские собрания как раз и направлены на восполнение пробелов, особенно в части воспитания: как привить трудолюбие, что такое любовь к Родине, как объяснить значимость образования, почему ребенок не находит общий язык со сверстниками и другие. Вопрос социальных сетей сейчас также волнует родителей: как они работают и почему дети так много времени проводят в гаджетах. Уверен, что общение в таком формате станет интересным, а от родителей мы будем ждать новые вопросы и темы для обсуждения.

Открытые родительские собрания станут новым циклом эфиров Всероссийского проекта "Открытые уроки". Собрания будут ежемесячными, прямые эфиры и записи будут доступны на сайте проекта открытыеуроки.рф и на официальной странице министерства просвещения РФ в соцсети "ВКонтакте".

Темы следующих собраний выбраны по результатам опроса родительской общественности: "Как приучить к ответственности", "Как найти общий язык с ребенком", "Низкая успеваемость", "Профориентация", "Как объяснить необходимость образования".