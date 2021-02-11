Минпросвещения проведет родительское онлайн-собрание про соцсети

Новости

Джеймс Кэмерон перезапустит "Правдивую ложь" в формате сериала 13:43
В Петербурге учителя ОБЖ заподозрили в домогательствах к школьницам 13:39
Морозы не покинут Москву на будущей неделе 13:37
В семи регионах запущена программа профилактики падений пожилых людей 13:34
На Алтае экс-министра осудили за покупку внедорожника 13:32
МЭА: Страны ОПЕК+ начнут наращивать добычу во второй половине 2021 года 13:28
Звезда "Игры престолов" назвала Мэрилина Мэнсона "серийным хищником" 13:25
В Петербурге 700 детей эвакуировали из загоревшейся школы 13:22
МЧС и Росгвардии официально разрешат разминировать объекты 13:19
Суд запретил переименовывать Московский проспект в Киеве в честь Бандеры 13:12
Европейские эксперты завершили работу на площадке БелАЭС 13:10
На Ставрополье СК проверил "подмену" тел детей куклами 13:07
Новую версию "Волшебника страны Оз" сделают "толерантной" 13:03
Экс-главу минздрава Испании заподозрили в тайной вакцинации от COVID-19 12:55
Facebook разработает аналог Clubhouse 12:54
В Крыму свернули ковидные госпитали Минобороны 12:52
Сын Плющенко выиграл турнир по фигурному катанию 12:45
Звезда "Универа" Анна Хилькевич опровергла сообщения о своей смерти 12:40
"Сверхзвук" представил результаты работы своих лабораторий 12:35
Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно 12:30
Около половины сделок в новостройках Москвы заключается с ипотекой 12:28
Минздрав Беларуси представил диагностический набор для выявления COVID-19 12:28
Австрии грозит карантин из-за южноафриканского штамма вируса 12:22
Видео: Новосибирский Левша создал миниатюрную копию картины Вермеера 12:21
Как ИИ сделает эндоскопические исследования более доступными 12:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 13:24
Рубрика: Общество

Минпросвещения проведет родительское онлайн-собрание про соцсети

Текст: Ксения Колесникова
В пятницу, 12 февраля, в 18:00 по московскому времени министерство просвещения проведет первое открытое родительское онлайн-собрание на тему "Как работают социальные сети". В нем примут участие эксперты в области детской психологии, в развитии и продвижении социальных сетей, специалисты по детской онлайн-безопасности.

Спикерами мероприятия станут:

  • - заместитель министра просвещения РФ Денис Грибов;
  • - ответственный секретарь Координационного совета Национальной родительской ассоциации Алексей Гусев;
  • - детский психолог, мама 11 детей Екатерина Бурмистрова;
  • - блогер TikTok Майя Однатакайя (1,4 млн подписчиков);
  • - блогер Instagram Кирилл Диденок (619 тыс. подписчиков);
  • - директор по стратегическим проектам соцсети "ВКонтакте" Зера Черешнева;
  • - руководитель направления по детской онлайн-безопасности "Лаборатории Касперского" Андрей Сиденко.

Модератор - телеведущая, мама троих детей Тутта Ларсен.

Фото: istockphoto
Школы не смогут использовать мобильники для обучения

- Не все родители имеют педагогическое или психологическое образование, которое помогло бы им выстроить правильное общение со своими детьми, - прокомментировал заместитель министра просвещения Денис Грибов. - Открытые родительские собрания как раз и направлены на восполнение пробелов, особенно в части воспитания: как привить трудолюбие, что такое любовь к Родине, как объяснить значимость образования, почему ребенок не находит общий язык со сверстниками и другие. Вопрос социальных сетей сейчас также волнует родителей: как они работают и почему дети так много времени проводят в гаджетах. Уверен, что общение в таком формате станет интересным, а от родителей мы будем ждать новые вопросы и темы для обсуждения.

Открытые родительские собрания станут новым циклом эфиров Всероссийского проекта "Открытые уроки". Собрания будут ежемесячными, прямые эфиры и записи будут доступны на сайте проекта открытыеуроки.рф и на официальной странице министерства просвещения РФ в соцсети "ВКонтакте".

Темы следующих собраний выбраны по результатам опроса родительской общественности: "Как приучить к ответственности", "Как найти общий язык с ребенком", "Низкая успеваемость", "Профориентация", "Как объяснить необходимость образования".

Общество Образование Общество Семья и дети Правительство Минпросвещения

Главное сегодня

Рябков: Восстановление ДРСМД в прежнем виде невозможно
Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Что нужно знать о ЕГЭ и репетиторах
Компьютерные игры: как оградить ребенка от агрессии