Премьер-министр Михаил Мишустин упростил правила предоставления средств реабилитации для инвалидов.

Граждане с инвалидностью смогут получать их не только по месту постоянной регистрации, но и по месту пребывания или фактического проживания. Для этого необходимо будет обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования. Такой же порядок предусмотрен для инвалидов, нуждающихся в услугах сурдоперевода.

Новое постановление, отмечают в правительстве, позволит обеспечить реализацию изменений, которые были внесены в закон "О социальной защите инвалидов" в декабре 2020 года.