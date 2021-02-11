На китайский Новый год жителей КНР попросили не возвращаться домой

Новый год по лунному календарю (кит. название Праздник весны) считается самым главным и самым продолжительным праздником в Китае и странах Юго-Восточной Азии. В эту пятницу, 12 февраля, наступит 4719-й год по восточному календарю. Однако в 2021 году пандемия нарушила вековые традиции.

Из-за сохраняющихся ограничений по COVID-19 публичные празднования, включая костюмированные шествия и фейерверки, пройдут в урезанном формате. Традиционно праздничные гуляния длятся 16 дней, однако в соответствии с распоряжением Госсовета КНР официально граждане будут отдыхать всего неделю - с 12 по 18 февраля. Находящимся за рубежом соотечественникам разрешат въезд в страну, но по прибытии они обязаны провести две недели на карантине.

Миграция китайцев в преддверии Нового года всегда считалась одной из крупнейших в мире одномоментных перемещений людей, ведь в КНР принято праздновать в кругу своей семьи. Но, как и в прошлом году, коронавирус изменил традиции. Власти заявили, что этот Новый год станет для китайского народа не только самым важным праздником в году, но также ключевым моментом в борьбе с эпидемией. Несмотря на то, что, по сообщению Национальной комиссии по вопросам здравоохранения КНР, на материковой части Китая в течение нескольких дней не было зарегистрировано ни одного нового случая COVID-19, правительство не ослабило ранее принятые меры предосторожности и связанные с ними правила перемещения вне дома. Государство призвало граждан оставаться на Праздник весны в тех городах, где они работают. Поэтому многие китайцы проведут Новый год не в кругу семьи, а в компании коллег по цеху.

Пекин, где ранее проходили самые масштабные торжества, также не ослабит профилактические меры. Заместитель директора муниципального центра по профилактике и контролю заболеваний Тан Синхуо заявил, что жителям столицы в праздничные дни запрещено собираться большими группами, и их пребывание на улицах будет находиться под строгим контролем.

По сути, единственное, что сейчас осталось от многовековых праздничных традиций, - это богато убранный стол с меню, в котором в этом году не должно быть блюд из говядины. Предпраздничные хлопоты в КНР теперь характеризуются не обычным вавилонским столпотворением китайцев в общественных местах, а оживленным онлайн-шопингом.

Многие китайцы проведут Новый год не в кругу семьи, а в компании коллег по цеху

По данным Министерства торговли КНР, с 20 января онлайн-продажи продуктов для новогоднего стола выросли на 96 процентов. В крупных городах прогнозируют резкое увеличение спроса на доставку ресторанной еды. В почтовом ведомстве с 20 января количество посылок, отправленных внутри страны, выросло на 57 процентов, в связи с тем что в этом году многие китайцы лишились возможности лично вручить подарки родственникам.