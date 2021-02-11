Нападающий ЦСКА Нисимура перешел в японский клуб "Вегалта Сендай"

Японский нападающий ЦСКА Такума Нисимура возвращается на родину. Он перешел в команду "Вегалта Сендай".

Об этом сообщает японский клуб на своем официальном сайте. Трансфер футболиста выкуплен, и уже в скором времени игрок подпишет контракт. Он уже прибыл в расположение новой команды.

"В этом сезоне буду выступать за "Вегалта Сендай". Мы нацелены на победы и обязательно добьемся успеха. Спасибо за поддержку", - цитирует пресс-служба клуба слова Нисимуры.

При этом пока не сообщается о том, какую компенсацию заплатил японский клуб ЦСКА за переход игрока.

Нисимура уже выступал в этой команде до перехода в ЦСКА в 2018 году. Тогда за трансфер "армейцы" заплатили около 1 млн евро. В составе ЦСКА Нисимура провел 23 матча и забил 4 мяча.