Население задолжало за свет 67 млрд рублей

Долг населения за электроэнергию в 2020 году значительно вырос.

За год задолженность увеличилась на 12 млрд рублей. Теперь она достигает 66,6 млрд рублей. Такие данные приводит первый зампред правления Центра финансовых расчетов Дмитрий Чернов, сообщает РИА Новости.

Население снизило оплату энергоресурсов в прошлом году на 1,7 процентных пункта, говорит Чернов. Из всех групп потребителей улучшила расчеты по сравнению с 2019 годом только промышленность.

В целом задолженность на розничном рынке электроэнергии в конце 2020 года составила 287 миллиардов рублей, что на 9% выше, чем годом ранее. Наибольшая часть задолженности - 54% - приходится на долю непромышленных потребителей. Население формирует 23% долгов, промышленность - 18%, бюджетные потребители - 4%, сельхозтоваропроизводители - 1%.

По данным Росстата в начале 2020 года долги населения за электроэнергию равнялись 64 млрд рублей. Из них 11 млрд жители должны были за свет управляющим компаниям, ТСЖ и ЖСК, а еще 53 млрд - непосредственно ресурсоснабжающим организациям.