Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Специалисты по тендерам, инженеры, сотрудники IT-сферы, дизайнеры и детские психологи могут рассчитывать на наиболее высокие зарплаты во время работы на удаленке, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

По данным экспертов, одну из самых высоких зарплат на рынке предлагает строительная компания, которая ищет специалиста по тендерам. Сотрудник, в обязанности которого будет входить мониторинг торговых площадок, анализ аукционной документации и подготовка документов для участия в конкурсе, может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей.

Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тысяч рублей. Работодатель требует от будущего сотрудника владение технологиями Docker и Kubernetes, опыт построения HA-архитектуры, а также широкий кругозор по технологиям и архитектурам.

Традиционно высокие зарплаты платят в IT-сфере. Так, программист javascript может получать до 200 тысяч рублей в месяц. Разработчикам мобильных приложений предлагают от 150 до 170 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошла профессия детского психолога. Специалисту с опытом работы от трех лет на рынке готовы платить до 160 тысяч рублей.

До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от года.

Одному из архитектурных бюро требуется удаленный дизайнер интерьеров с опытом работы от трех лет. Зарплата - 110 тысяч рублей в месяц.