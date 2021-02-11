Новости

СМИ: Главным героем экранизации The Last of Us станет Махершала Али 10:41
Постпред РФ при ЕС назвал "трудными" переговоры Борреля в Москве 10:38
В каких городах России устраивают самые дорогие свадьбы 10:38
В Курганской области Су-34 уничтожили штаб условного противника 10:34
Кардиолог дала кулинарные советы для сохранения здорового сердца 10:28
Библия для смартфонов Бекмамбетова вошла в программу кинофестиваля 10:25
В Подмосковье погибли пятеро дорожных рабочих 10:15
Жительницу Приморья оштрафовали за фейк об обязательной вакцинации 10:14
Глава Ставрополья: Подмена тел младенцев на кукол оказалась выдумкой 10:14
При пожаре на севере Москвы погиб один человек 10:13
В Москве выведут из работы с коронавирусом около 4,7 тысячи коек 10:06
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех 10:03
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке 09:59
В квартире умершего петербуржца нашли арсенал оружия 09:55
В ВОЗ призвали внимательно следить за новыми штаммами коронавируса 09:48
В столичном регионе в четверг сохранится морозная погода 09:44
Роботу "Удар" на базе БМП-3 будут помогать дроны 09:42
В Финляндии остро не хватает медсестер из-за реформы домов престарелых 09:41
Самолет из Сочи задержали на восемь часов из-за столкновения с птицей 09:30
Движение поездов на Курском направлении и МЦД-2 восстановлено 09:24
Заявку на госуслугу можно будет заполнить, отвечая на вопросы 09:21
В Подмосковье обнаружили подпольный арсенал 09:20
В Москве идет эксперимент по внедрению искусственного интеллекта в эндоскопии 09:10
В России запустят тематические приложения для госуслуг 08:58
На МЦД-2 и Курском направлении МЖД задерживаются поезда и электрички 08:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 09:59
Рубрика: Экономика

Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке

Текст: Михаил Загайнов
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости
Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости

Специалисты по тендерам, инженеры, сотрудники IT-сферы, дизайнеры и детские психологи могут рассчитывать на наиболее высокие зарплаты во время работы на удаленке, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса "Работа.ру".

Каким специалистам в 2021 году могут повысить зарплату

По данным экспертов, одну из самых высоких зарплат на рынке предлагает строительная компания, которая ищет специалиста по тендерам. Сотрудник, в обязанности которого будет входить мониторинг торговых площадок, анализ аукционной документации и подготовка документов для участия в конкурсе, может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей.

Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тысяч рублей. Работодатель требует от будущего сотрудника владение технологиями Docker и Kubernetes, опыт построения HA-архитектуры, а также широкий кругозор по технологиям и архитектурам.

Традиционно высокие зарплаты платят в IT-сфере. Так, программист javascript может получать до 200 тысяч рублей в месяц. Разработчикам мобильных приложений предлагают от 150 до 170 тысяч рублей.

Также в рейтинг вошла профессия детского психолога. Специалисту с опытом работы от трех лет на рынке готовы платить до 160 тысяч рублей.

До 150 тысяч рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от года.

Одному из архитектурных бюро требуется удаленный дизайнер интерьеров с опытом работы от трех лет. Зарплата - 110 тысяч рублей в месяц.

Экономика Работа Зарплата

Главное сегодня

Ипотечные заемщики столкнулись с новой схемой обмана
The Washington Post: Российскую вакцину "Спутник V" ждет мировой успех
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года
Названы самые высокооплачиваемые вакансии на удаленке
На что нужно обращать внимание при открытии вклада
В Роскачестве назвали минусы приложений для очистки памяти смартфона