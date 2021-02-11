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11.02.2021 20:48
Рубрика: Власть

Небензя назвал Берлин и Париж "соучастниками преступлений" на Донбассе

Текст: Марина Алешина

Постпред России при ООН Василий Небензя раскритиковал роль Запада в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины. По словам дипломата, которого цитирует ТАСС, Берлин и Париж не могут считаться посредниками, поскольку поддерживают одну из сторон - Киев.

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Об этом Небензя заявил на заседании Совбеза ООН, приуроченном к шестой годовщине Минских соглашений. Оно было созвано по инициативе российской делегации, отмечает агентство. "Те, кто поддерживает лишь одну сторону внутриукраинского конфликта,... не могут называть себя посредниками. Вы, господа, скорее, соучастники творимых Киевом преступлений против населения Донбасса", - заявил российский постпред. Он напомнил, что в декабре прошлого года Германия и Франция, входящие в "нормандскую четверку", отказались от участия в неформальной встрече Совбеза с участием Донецка и Луганска.

По словам Василия Небензи, наблюдается "все меньше признаков того", что Запад готов потребовать от Украины начать выполнять соглашения. Нет подвижек и со стороны киевских властей, заключил постпред.

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