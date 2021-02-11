Нобелевский лауреат Новоселов создает лабораторию в Москве

Текущий год, объявленный указом президента РФ Годом науки и технологий, может ознаменоваться новыми научными прорывами в нашей стране. Неслучайно мировые СМИ все чаще пишут об успехах российских исследователей. К тому же на днях, в ходе заседания Совета при президенте РФ по науке и образованию, Владимир Путин поручил разобраться с зарплатами ученых в регионах.

Не остается в стороне от научного прогресса и российский бизнес. Так, в среду, 10 февраля стало известно, что бизнесмен Владимир Потанин выделил 500 миллионов рублей из личных средств на создание Лаборатории физики программируемых функциональных материалов под руководством нобелевского лауреата Константина Новоселова. Это едва ли не первый в России случай, когда частный бизнес жертвует столь значительную сумму именно на фундаментальную науку, а не на прикладные исследования - инвестиции позволят полностью обеспечить функционирование лаборатории в течение первых пяти лет.

По словам Владимира Потанина, бизнесменам и инвесторам важно обратить внимание на вложения в фундаментальную науку:

"Нужно заходить туда на той стадии, где мы не так часто видим частные инвестиции, где всегда больше работали государственные или благотворительные, специализированные организации. Сейчас, мне кажется, бизнесу для того, чтобы идти в ногу со временем, нужно выходить на более ранних стадиях инвестиций, в том числе в фундаментальную науку", - отметил бизнесмен.

В России бизнес уже давно активно вовлечен в прикладные исследования, нацеленные на решение конкретных задач: инновационные разработки и новые продукты, которые предназначены для запуска в производство. С фундаментальной наукой ситуация чуть иная - подобные исследования обычно длятся десятилетиями и нацелены, в первую очередь, на научные открытия. Но именно такие исследования становятся основой прогресса и генерируют все инновации на протяжении многих десятилетий. В связи с этим основное финансирование фундаментальной науки традиционно берет на себя государство, поскольку затраты высоки, а срок достижения результата не очевиден.

Владимир Потанин более 20 лет занимается финансированием масштабных программ в сфере образования, культуры и филантропии. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Лаборатория Новоселова, проект создания которой прорабатывался с 2020 года, будет в России создавать уникальные структуры на основе двумерных материалов, в том числе графена, с заранее программируемыми свойствами, не встречающимися в природе. А уже на их основе планируется создание сверхчувствительных сенсоров нового поколения, которые можно будет использовать для исследования мозга. Также они могут стать элементной базой для будущих нейроморфных компьютеров.

Компьютеры, которыми мы пользуемся сейчас, основаны на архитектуре фон Неймана: процессор, память, жесткий диск и т.д. Но такие системы ускорять и дальше уже невозможно, поэтому нужны новые архитектуры. В настоящее время создание нейроморфных компьютеров затруднено, прежде всего, из-за отсутствия в природе материалов, которые могли бы выполнять ту же функцию, что и кремний в транзисторах. А новые "программируемые умные ткани" по ряду свойств и возможностей смогут превзойти нейроткани человеческого организма и позволят в будущем совместить логические операции с локальной памятью.

Базироваться Лаборатория Новоселова будет при МФТИ в Центре изучения мозга и сознания, которым руководит член-корреспондент РАН Тагир Аушев. Она будет привлекать лучшие умы со всего мира для фундаментальных исследований в нашей стране, чтобы получить новые знания о работе человеческого мозга, природе сознания, интеллекта и памяти.

- Одним из главных научных вызовов, стоящих перед человечеством, и сверхзадачей XXI века, является понимание механизмов работы человеческого мозга и природы сознания. Несмотря на колоссальный прорыв в вычислительной технике и развитии машинного обучения, человеческий мозг остается на порядки более эффективным, чем любые существующие вычислительные и интеллектуальные системы, - отмечает Тагир Аушев.