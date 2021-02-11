Новости

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в префектуре Тиба 07:07
WSJ: Эксперты ВОЗ допустили появление COVID-19 ранее декабря 2019 года 07:05
За счет чего дорожная смертность в Москве упала вдвое 07:00
Россияне рассказали, хватает ли им любви 05:55
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону 05:38
Трамп не покинет Флориду даже после выселения из резиденции Мар-а-Лаго 04:50
Иммунолог дал советы не переболевшим коронавирусом 04:45
Соцсети ждут штрафы за привлечение детей к несанкционированным акциям 04:06
В Росгидромете рассказали о резком похолодании на Урале и в Сибири 03:50
Онищенко объяснил отмену масочного режима в Чечне и Удмуртии 03:08
Экипажу МКС отправят продовольственную посылку 02:51
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море 02:17
Распространение британского штамма SARS-CoV-2 в России начнется весной 01:38
В Петербурге сняли часть ограничений из-за коронавируса 01:34
"Барселона" уступила "Севилье" в первом матче 1/2 финала Кубка Испании 01:01
Повторение аномальных морозов ждет регионы центральной России 00:57
"Аталанта" с Миранчуком вышла в финал Кубка Италии 00:54
Байден назвал условия применения США военной силы на мировой арене 00:38
Умерла создатель "Сезона мужчин" Муфида Тлатли 00:27
Российские разработчики ПО смогут быстрее попадать в реестр Минцифры 10.02.2021
В "Аяксе" подтвердили, что Промес близок к уходу из клуба 10.02.2021
В Воронеже задержан подозреваемый в жестоком убийстве учительницы 10.02.2021
Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 10.02.2021
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 10.02.2021
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 10.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
11.02.2021 07:07
Рубрика: В мире

Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в префектуре Тиба

Власти префектуры заявили об уничтожении 350 тысяч птиц на местной ферме, где специалисты обнаружили новый очаг инфекции. Для Тибы он стал уже десятым, сообщает Kyodo.

Власти Сингапура одобрили продажу выращенного в лаборатории мяса

Инфекция поразила птицеферму в городе Соса. В целях безопасности запрещен вывоз продукции за территорию зоны радиусом в десять километров вокруг птицефабрики, а также ее перемещение в радиусе трех километров вокруг очага, пишет ТАСС.

О первых вспышках птичьего гриппа в Японии стало известно в ноябре 2020 года. На сегодняшний день болезнь выявлена на территории 36 птицеферм в 15 префектурах. В стране уже уничтожено свыше шести миллионов кур.

В мире Восточная Азия Япония

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Байден и Си Цзиньпин впервые поговорили по телефону
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Посольство России оценило военные учения США и Турции в Черном море
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях