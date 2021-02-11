Новый очаг птичьего гриппа обнаружили в префектуре Тиба

Власти префектуры заявили об уничтожении 350 тысяч птиц на местной ферме, где специалисты обнаружили новый очаг инфекции. Для Тибы он стал уже десятым, сообщает Kyodo.

Инфекция поразила птицеферму в городе Соса. В целях безопасности запрещен вывоз продукции за территорию зоны радиусом в десять километров вокруг птицефабрики, а также ее перемещение в радиусе трех километров вокруг очага, пишет ТАСС.

О первых вспышках птичьего гриппа в Японии стало известно в ноябре 2020 года. На сегодняшний день болезнь выявлена на территории 36 птицеферм в 15 префектурах. В стране уже уничтожено свыше шести миллионов кур.